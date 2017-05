Distrito comprará buses de pequeños propietarios afectados por Egobús y Coobús

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que el Distrito llegó a un acuerdo con varios de los pequeños propietarios que resultaron afectados con la quiebra y liquidación de los operadores Coobús y Egobús, para la compra de los vehículos que salieron de circulación tras la llegada del SITP.

Peñalosa sostuvo que para este acuerdo se destinarán 139 mil millones de pesos, los cuales se usarán para el pago de los buses, con los precios actualizados, que empezarán a darse en los próximos tres meses y finalizarán a mediados del 2018.

“Estas fueron familias enteras que confiaron en una empresa que nació quebrada y durante mucho tiempo no recibieron rentas y después nadie les respondió por la propiedad de sus buses, son personas que tienen uno o dos vehículos que ahora se los compraremos para evitar que sigan sufriendo”, dijo Peñalosa.

El Distrito señaló que estos pagos no serán retroactivos, por lo que no incluirán las rentas atrasadas, ya que según el alcalde Peñalosa no se pueden usar recursos públicos para pagar deudas de este tipo. No obstante reiteró que el acuerdo mejorará la calidad de vida de las familias beneficiadas.

“Son 867 pequeños propietarios que nos entregarán sus buses y a cambio recibirán el precio que tienen en el mercado actual, de igual manera en las próximas semanas iniciaremos una reforma a las operaciones del SITP, para suplir las rutas que dejaron de circular”, dijo Peñalosa.

El alcalde Enrique Peñalosa también manifestó que las familias que recibirán estos pagos van tener asesoría por parte de la Secretaría de Hacienda con el fin de que puedan invertir este dinero de manera eficiente y no vuelva a caer en la crisis económica que ya vivieron por culpa de Egobús y Coobús.