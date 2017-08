Distrito desmintió construcción de proyectos urbanos en zonas protegidas de los Cerros Orientales

Foto Colprensa

La administración de Bogotá desmintió la denuncia de la exsecretaria de Planeación María Mercedes Maldonado sobre la existencia de licencias para la construcción de proyectos urbanos en zonas protegidas de los Cerros Orientales.

El secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, en diálogo con RCN Radio, indicó que no se va a construir ni un centímetro en los Cerros Orientales, en sectores protegidos ambientalmente.

“La sentencia del Consejo de Estado es clara en señalar que no se puede construir nada que no tenga derechos adquiridos demostrados, estamos 100 por ciento de acuerdo en que no se debe construir un centímetro más”, explicó Ortiz.

El funcionario indicó que el objetivo de la administración es definir una franja de estructura ecológica con humedales, ríos y parques, con un respeto por la reserva de la zona.

“El objetivo es mejorar la calidad de vida de los capitalinos, debemos resaltar que existen procedimientos que se están surtiendo para proteger la zona”, precisó Ortiz.

Por su parte, Maldonado aseguró que la Alcaldía de Enrique Peñalosa tiene la intención de urbanizar unas 500 hectáreas de bosques y reserva natural, ubicada en los Cerros Orientales de Bogotá.

“Hay unas zonas libres con quebradas y con bosque que suman unas 500 hectáreas y que están en riesgo de convertirse en zonas urbanas que están por fuera del régimen de reserva, en medio de todo ese sector en el que ya hay construida una parte”, dijo.

Por último María Mercedes Maldonado precisó que ante esta situación se interpuso una acción judicial en la que se confirmó que dicho lugar debe convertirse en una zona de aprovechamiento ambiental y recreativo, y agregó que lo que espera es que se cumpla esa determinación.