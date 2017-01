Distrito investiga presunta muerte de peces incautados en Atlantis Plaza

Foto cortesía Secretaría de Ambiente de Bogotá

Luego de que los ambientalistas manifestaran su preocupación ante la presunta muerte de 40 especies marinas, que fueron incautadas en el centro comercial Atlantis Plaza el pasado lunes 2 de enero, RCN Radio conoció que el Distrito está investigando el caso.

Cabe mencionar que estas especies fueron incautadas por la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía de Chapinero y la Gerencia de Protección Animal del Distrito por tenencia ilegal de fauna silvestre.

La Secretaría de Ambiente no confirmó si están o no con vida estos peces, pero precisó que por ahora no se pueden dar declaraciones al respecto, ya que la entidad está bajo la pista de una presunta red de tráfico de fauna silvestre, por lo que se podría estropear el proceso.

Por ahora se sabe que los animales se encuentran en el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, ubicado en Engativá, lo que no se conoce es si algunos de ellos ya murieron, pues según los ambientalistas en este lugar no hay condiciones necesarias para preservar las vida de estas especies.