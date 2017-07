Docente en Cartagena instauró denuncia por presuntas amenazas de muerte

Ante la Sijin de la Policía Metropolitana de Cartagena, fue presentada una denuncia por presuntas amenazas de muerte contra el docente Jorge Gaviria Gaviria.

El académico, residente en el barrio Getsemaní, ubicado en el centro histórico de Cartagena, asegura que teme por su vida luego de revelar supuestas irregularidades en la construcción de un inmueble, cuyo sería el polémico empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca Eljaude.

Manifestó que mientras se encontraba a las afueras de la construcción, que se alza entre la Calle Media Luna con esquina a la Calle El Guerrero, se acercó a él un vehículo blindado donde uno de sus ocupantes le apuntó con un arma de fuego.

“Yo presenté la denuncia ante la Sijin y allí me dijeron que la iban a trasladar a la Fiscalía. Yo señalé a la camioneta que me paró y me amenazó. Dice todas las situaciones y yo señalé a los ‘esmirros’ del Turco Hilsaca porque yo los conozco”, afirmó.

Y agregó: “Yo no me di cuenta, porque el vidrio (camioneta) no bajó totalmente y por ese poquito sacaron la mano y me mostraron un 38 blindado nuevecito. No me dijeron nada, yo fui el que les dije que se la metieran por donde usted sabe. Yo no les tengo miedo a ellos”.

Así mismo, sostiene que frente a la obra de tres pisos que se desarrolla en ese sector del centro histórico, ha solicitado a la Alcaldía de Cartagena información de la misma, la cual todavía no le ha sido suministrada.

“Yo ante el Ipcc puse un derecho de petición y al momento no me lo han contestado. En la secretaría de control interno de la Alcaldía de Cartagena, puse también un derecho de petición y aún tampoco me lo han contestado. Yo estoy pendiente a esa situación como a la seguridad mía“, acotó.

Dijo además que la situación por la que atraviesa la pondrá en conocimiento del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), al igual que elevó una comunicación a la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República, para que se revise su nivel de riesgo y le proporcione un esquema de seguridad ante la amenaza de muerte recibida.

“No tengo miedo pero estoy preocupado por la seguridad mía y yo necesito que se me brinde alguna protección porque yo no tengo arma ni nada. La única arma que he usado han sido la tiza y los textos”, puntualizó.