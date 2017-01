Docentes del Caquetá se movilizaron para exigir la libertad de la profesora Rosalba Ariza

Movilización de docentes por las calles de Florencia.

Unos 500 profesores de Florencia y otros municipios, se movilizaron por las calles de la capital del Caquetá para exigir la libertad de la profesora Rosalba Ariza, secuestrada el pasado 1 de noviembre en el departamento del Cauca.

En la marcha, Flavio Ochoa, esposo de la docente, dijo que durante estos 79 días, el Gobierno Nacional no ha hecho nada para la liberación de su esposa.

“El gobierno no ha hecho nada, el gobierno podía emprender una búsqueda por la región porque ella se encuentra viva. Hasta al momento no ha habido nada (…) un abandono completo y lo que ha habido ha sido pero muy poquito con investigaciones, pero aquí necesitamos no únicamente investigaciones, sino operaciones para buscarla”, comentó el docente.

Por su parte, el presidente del sindicato de Trabajadores de la Educación del Caquetá, José Omar Orozco, exigió la liberación de manera inmediata de la profesora.

“Ojalá ella sea liberada en poco tiempo para bien personal, de los estudiantes, de los docentes, la educación y padres de familia de la Institución Educativa Normal Superior”,

La movilización terminó con una gran concentración en la plaza Santander de Florencia.