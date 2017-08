Docentes y padres de familia solicitan becas para estudiantes en Cartagena

Varios docentes y padres de familia se tomaron este miercoles los bajos de la Alcaldía de Cartagena, para protestar por las becas, que según ellos no han le han sido asignadas a un numeroso grupo de estudiantes de distintas escuelas del distrito.

“Faltan becas a estudiantes del plan becario, el año se está acabando y los compromisos de nosostros como docentes nos agobian. En un solo colegio faltan mil trescientos ocupos y hay otras instituciones en la misma situación”, señaló Rosa Elena Moya, docente.

Yerlei Charri, una de las madres de familia de los estudiantes afectados por la situación, manifestó que su hijo tiene varias semanas sin asistir y en estos momentos no tienen los suficientes recursos para pagar una matricula en otra institución que no sea del Distrito.

“Mi niño tiene 3 semanas sin ir al colegio y no tengo recursos para mandarlo, he mandado hojas de vida, la situación economica está mala, pedimos la ayuda del alcalde para que se compadezca de nuestra situación”, señaló la madre de familia.

Algunas de las docentes que hicieron parte de la manifestación, argumentaba que el problemade las becas ha traido consigo la sobrepoblación en varios salones de clases y la falta de pago de sus salarios

“Sin esas becas no se mantienen los proyectos educativos y el salario de nosotros no es recibido a tiempo, de igual manera no podemos sacar a la calle a los estudiantes que asistan a sus clases”, sostuvo Elvia Buelvas.

RCN radio habló con un funcionario de la Secretaria de Educación, quien manifestó que luego de una reunión que se llevó a cabo entre líderes de la protesta y funcionarios de la mencionada dependencia, acordaron una reunión para el próximo lunes a las dos de la tarde con el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek.