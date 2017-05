Un documento había advertido irregularidades en la construcción del edificio colapsado en Cartagena

Constructores & Quiroz eran los responsables del proyecto Portal de Blas de Lezo II. El documento es vital en el proceso de disciplinario que se adelanta contra cuatro funcionarios.

RCN Radio conoció un documento donde un ciudadano identificado como Antonio Monsalve Jiménez, residente del barrio Blas de Lezo de Cartagena, le solicita al inspector de policía de ese barrio Alfonso Ramos de León una revisión de la construcción de Portal de Blas de Lezo II porque a su parecer no cumplía con las normas de seguridad, la edificación días más tarde colapsó y dejó 21 víctimas fatales y 22 heridos.

“Dicha edificación no cumple con normas de seguridad establecidas por la ley 1801 de 2016, dado quienes trabajan y visitan la obra, no usan casco e implementos de seguridad industrial y no cuentan con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencia de acuerdo con esa ley” dice parte de la carta.

Según Monsalve Jiménez, la edificación también estaba afectando ‘grotescamente’ la visibilidad de la zona y era construida por fuera de lo límites estipulados fijados por el Plan de Ordenamiento Territorial, y añade que los constructores tampoco instalaron una protección adecuada, lo que afectó su vivienda.

Por su parte, el alcalde Manuel Vicente Duque ya ordenó el inicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar contra quienes tienen a su cargo las funciones de seguimiento, vigilancia, control e imposición de sanciones a la infracción de normas urbanísticas, tras el desplome del edificio en construcción Portales de Blas de Lezo II.

Los funcionarios reseñados en la solicitud son: Luz Helena Paternina, Secretaria de Planeación Distrital; Olimpo Vergara, Jefe de la Oficina de Control Urbano Distrital; Patricia Zapata, Alcaldesa Localidad Industrial y de la Bahía, y Alfonso Ramos, Inspector de Policía de Blas de Lezo.