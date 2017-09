Dominicano busca llegar en “troncomóvil” a Estados Unidos para entregarle regalo de 15 años a su hija

Bienvenido Ortega antes de salud del Perú con el regalo de Emely. Foto tomada de su cuenta de facebook.

Bienvenido Ortega está decidido en cumplir la promesa que realizó a su hija Emely, que vive actualmente en Nueva York, Estados Unidos.

Este hombre de 55 años de edad, quien nació en República Dominicana pero que reside en Perú, espera llegar a mediados de noviembre al Norteamérica. Este padre llegó hace 15 días a Cartagena a bordo del regalo que él mismo construyó para su hija y que le dará en celebración por sus 15 años.

En diálogo con RCN Radio, este entusiasta padre recuerda con simpatía la solicitud que le hizo Emely años atrás, pero que él pensaba que era solo una ‘tomadera de pelo’. “Mi hija Emely Ortega, hace dos años y medio me llama y me dice: papi, yo quiero que me fabriques un carro de madera y me lo traigas a los Estados Unidos para mi cumpleaños”, expresó.

Tras varios meses de insistencia, este padre se convenció que la solicitud de su pequeña no era ninguna broma, sino que se trataba de un deseo especial. “Ella involucró a sus hermanos, que viven con ella en los Estados Unidos y ellos me insistieron que le fabricara el carro de madera y se lo llevara a Nueva York”, destacó.

“Yo la llamé y le pregunté: Emely, ¿tú en realidad quieres un carro en madera? y ella me dijo: Si, papi, yo quiero un carro de madera y que tu me lo traigas. Le prometí, le juré por mi vida que le iba a dar su carro en madera y que se lo iba a llevar a Nueya York por carretera”, recalcó.

Aunque para muchos, este regalo resulta excéntrico y quizás rebuscado, para Bienvenido el pedido de su hija no es descabellado. “Cuando vivíamos en República Dominicana yo había fabricado dos carros de madera y ella desde los seis años, estaba conmigo en el taller y me veía hacer los carros y a ella le ha gustado eso y creo cuando se fue a Nueva York con su mamá y sus abuelos, se fue con esa idea de pedirme algo que yo no le iba a negar y era tener su propio carro de madera”, apuntó.

El “troncomóvil”, nombre que le han dado sus amigos en Cartagena, está construido sobre un Chevrolet Corsa modelo 89 y está elaborado en un 90% en madera tipo moheña y demás materiales, todos hechos en Perú. “Yo transformé ese carro en un modelo más moderno y duré dos años en fabricarlo, no fue en tiempo completo, sino que trabaja en él cuando estaba en mis tiempos libres”, señaló.

Este singular vehículo y su creador, están recolectado las ayudas que requieren para poder cruzar el Canal de Panamá y desde allí continuar su travesía hacia Estados Unidos, para poder hacer entrega del “regalo prometido” aunque la agasajada haya cumplido dos meses atrás sus 15 primaveras.