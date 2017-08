Donar el 1 % del sueldo es voluntario señaló Alcalde Rodolfo Hernández

Luego del rechazo unánime que presentaron los empleados a la propuesta de que se les descuente el 1% del sueldo para remodelar el auditorio del sexto piso Andrés Páez de Sotomayor, el Alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández señaló que se trata de una donación voluntaria.

Rodolfo Hernández señaló que “se trata de una carta que les envié a los contratistas de nómina y de prestación de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga para que voluntariamente quieran donar el 1 % del salario hasta el término del mandato para recoger mil millones de pesos y dejar el auditorio del sexto piso como merecemos los bumangueses”.

“Un sitio donde se pueda hacer música, transmitir películas de cine- arte, donde se pueda escuchar un concierto de orquestas locales y nacionales, y como no tenemos plata para atender ese gasto, entonces pues hice una invitación muy cordial más no obligatoria para que la gente que quiera donar ese 1 %, porque si todos donáramos, el 31 de diciembre de 2019 recogeríamos mil millones de pesos para arreglar el salón” agregó el mandatario municipal.

“Esto sería un regalo para Bucaramanga, el primero en la historia en Bucaramanga en donde los funcionarios que estamos vinculados por los diferentes módulos de contratación de la Alcaldía le hiciéramos un regalo a la ciudad, porque los bumangueses nos han dado un regalo a todos los funcionarios teniéndonos ahí y pagando los impuestos para que nosotros recibamos todos los meses cumplidamente el salario, porque no dar el 1 % durante dos años, seríamos muy mezquinos” dijo el alcalde Hernández.

“Yo se que le salen toda clase de críticas, y no entiendo porque hacen escándalo, no pasará nada a los que no quieran que se les descuente, pero no creo que se descuadre la economía del hogar, y si dejamos una huella en la construcción del escenario que no es solo para los funcionarios sino para toda la ciudadanía” dijo el alcalde de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández señaló finalmente que la idea es que durante los fines de semana se hagan visitas guiadas de “puertas abiertas” en donde la comunidad asista y pueda acceder al auditorio pero con el mejor ambiente.