Dos años se cumplen del cierre de la frontera comerciantes en Cúcuta los más perjudicados

Los comerciantes en Cúcuta y el área metropolitana han soportando durante dos años una desestabilización económica en medio de bloqueos y cierres en la frontera que no da espera de progreso porque cada día que pasa la situación se complica más.

Lucy Vidales comerciante cucuteña señaló que “la situación continúa muy mal, en el sentido que no tenemos apoyo por parte de los entes gubernamentales, claro ejemplo hay cierres de negocios, personas desempleadas, el comercio está decayendo, la gente no puede pagar arriendo, ni servicios, y mucho menos pagar empleados“.

La crisis fronteriza ha dejado a miles de personas sin trabajo y ha agudizado las cifras de informalidad y desempleo, como lo manifestaron comerciantes de la zona.

“Yo tenía un local de repuestos hace varios años y desde el cierre de la frontera cuando vi que no me daba para el sustento de mi familia, me toco vender jugo de naranja para medio ayudarme económicamente, la situación está complicada”, señaló un comerciante.

Con el paso del tiempo los comerciantes y empresarios de la ciudad se ven afectados, el ambiente económico en Cúcuta no ha sido el mejor y por eso solicitan a las autoridades gubernamentales de la región que se empleen estrategias productivas o de inversión que saquen a Cúcuta de la crisis que afronta actualmente.