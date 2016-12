Dos años sin Paula Nicol

Hace dos años, en la tarde del 28 de diciembre, mientras jugaba celebrando el día de inocentes, fue raptada de la calle principal de corregimiento de San Antonio en el municipio de Buesaco, la niña Pula Nicol Palacios Narváez,

La noticia de su desparecían conmovió al departamento y desde entonces se hacen esfuerzos para tratar de encontrarla. Se han presentado capturas de personas que estarían vinculadas con el hecho, pero del paradero de la pequeña, que hoy ya tiene 7 años, aun no hay rastro.

La incertidumbre y la desinformación parecen derrotar por momentos a la familia Palacios Narváez, pero aun conservan la esperanza del regreso, como lo expresó en RCN Radio Elisabeth Narváez, la madre de Paula: “Para mí la niña está viva, uno se hace a la idea y la ilusión de encontrarla así, pero a veces lo hacen dudar, pero uno vuelve y confía en eso. Yo el día que ya me entreguen el cuerpo con exámenes y todo, ya sería otra la realidad, pero hasta el momento para mí, la niña sigue viva”.

Incluso la familia Narváez, en cabeza de abuelo de la menor, don Adalberto, se muestra algo reservada frente a los avances de la investigación pues aseguran que intentan involucrar la familia directa en la desaparición, “Ellos lo que vienen es aquí, nos investigan y nos investigan pero total es que no nos dan una noticia buena. Ellos parecen que tratan es de implicarnos en eso pero a nosotros no nos pueden juzgar porque nosotros no debemos nada, nada”, asegura el señor Adalberto Narváez.

El padre de la menor es Eduardo Palacios, el joven se aferra a su segundo hijo para encomendarle su hija a Dios: “Le pido a Dios que me la proteja en donde esté. Tanto tiempo esperando sin saber de ella, quisiera que regrese pronto con nosotros, ya estamos cansados de esperar, sin saber dónde está, cómo está, qué le hicieron, queremos saber la verdad”.

Finalmente Elisabeth Narváez, la madre de Paula Nicol decidió enviarle energía positiva esperando que donde la escuche sepa que aun la siguen esperando: “También es duro, pero igual donde quiera ella esté uno le manda fuerzas y buenas energías, que no se vaya a derrotar ella también. Si nos escucha que tenga siempre en su mente y su corazón que su familia siempre la espera que no la hemos olvidado”.

Hace algunos días quedo en evidencia la posibilidad de que los capturados por este caso queden en libertad por vencimiento de términos para el inicio de un juicio formal, por ello la familia solicita a la fiscalía adelantar lo respectivo para que esto no ocurra pero especialmente para que Paula Nicol Palacios Narváez, sea devuelta a su casa.