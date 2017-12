Dos menores heridos tras ser arrollados por motocilista en isla de Tierrabomba

A un centro asistencial ubicado en el barrio Bocagrande, en la zona norte de Cartagena, fueron remitidos dos niños de 3 y 5 años de edad, que resultaron heridos tras ser arrollados por un motociclista.

Los hechos se presentaron en la isla de Tierrabomba, que se encuentra ubicada a menos de 20 minutos de la ciudad.

Los pequeños jugaban en la calle, frente a su vivienda, cuando se registró el suceso, requiriendo que fueran trasladados en lancha hacia a Cartagena para recibir asistencia médica.

Uno de los niños que resultó herido es familiar de la cantante de música champeta, Lilibeth Cervantes Martínez, reconocida por éxitos como ‘La Cebollita’ y ‘El Camaleón’.

Luis Pérez, habitante de la isla, manifestó que los menores se encuentran fuera de peligros y ya están nuevamente de regreso a sus casas. Sin embargo, expresó el líder que este incidente refleja una problemática que existe en la comunidad debido a la alta circulación de motos, donde algunas son producto de hurtos que se cometieron en Cartagena.

“En Tierrabomba circulan más de 100 motos sin ningún tipo de documentación, muchas veces son motos hurtadas y son conducidas por personas inexpertas que nunca han manejado moto, no tienen licencia. Eso lo hemos expuesto a las autoridades competentes y no han hecho nada al respecto, hasta que no ocurra un muerto a causa de una moto. Pero afortunadamente se encuentran los niños fuera de peligro, les dieron de alta y se encuentra de regreso en el pueblo”, señaló.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, la persona que atropelló a los niños es primo del papá de uno de ellos, y quien al darse cuenta de lo que había cometido, se dio a la huida.