Dos personas han muerto en los últimos meses por picaduras de abejas africanas en el norte de Bolívar

Foto: Archivo OMGERD.

La situación más crítica se presenta en Santa Rosa de Lima, donde el Cuerpo de Bomberos reportó más de 432 emergencias durante los primeros 45 días del año.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio, Miguel Maturana, dio a conocer que han advertido a Cardique y a las autoridades ambientales sobre los riesgos que se presentan por cuenta de estos enjambres de abejas que ya han ocasionado la muerte de 2 personas en los últimos dos meses.

“En el municipio de Santa Rosa Lima en lo que va corrido del año se han atendido 432 eventos de ataques de abejas, esto nos tiene preocupados ya que creemos que hubo la ruptura o escape en un apiario y eso ha ocasionado la proliferación de abejas. Este año ha sido crítico, todos los días se atienden 6 o 7 casos, son demasiadas y estamos preocupados porque se acerca la etapa escolar y estas colmenas se forman en cualquier lugar… En ningún otro municipio se está presentando las emergencias con abejas como acá en Santa Rosa ya van dos personas muertas”, afirmó Maturana.

La situación en esta zona se agravaría por las deficiencias de los cuerpos de bomberos para atender las emergencias. Según Maturana, los entes territoriales no estarían destinando recursos a estos organismos de socorro.

“Esas abejas están en aparcamiento y nosotros no tenemos donde trasladarlas. No tenemos equipos, apenas un carro que lo dieron hace más de 4 años, la administración municipal no nos da los recursos y estamos sin embargo prestando el servicio por un tema de solidaridad y defensa de la vida”, añadió.

Las emergencias con Abejas africanas se presentan de igual en Cartagena y toda la zona norte del departamento de Bolívar.