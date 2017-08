Dos santandereanas hacen parte del Gobierno del Presidente Santos

En la renovación que hizo de su gabinete el Presidente Juan Manuel Santos designó como nueva directora de la Unidad Nacional de Víctima a Yolanda Pinto Afanador y a Juana Yolanda Bazán como Superintendente de Notariado y Registro.

Yolanda Pinto Afanador quien fue esposa del gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria y quien enfrentó la muerte de su pareja hace 15 años por cuenta de la violencia que se vivía en ese entonces, señaló que su cargo servirá para servirle a las víctimas del país, “voy a contribuir en la reparación psicológica, social, económica de las víctimas que nos dejó un injusto conflicto armado el cual el Presidente Santos le puso fin”

“Es un reto interesante, un trabajo que haré con mucha dedicación, entusiasmo y convicciones que haré para construir una paz verdadera, duradera para todos los colombianos” agregó la nueva directora de la Unidad de Víctimas.

Que viene para la Unidad de Víctimas

“Pienso continuar con el trabajo que Alan Jara venía haciendo, por supuesto que hay que cosas que hay que mejorar, pero especialmente la atención de víctimas está enfocada en implementar la 1448 del 2011 la ley de reparación de víctimas del conflicto, somos más de 8 millones de víctimas, y por ellas me dedicaré a trabajar para recuperar la confianza en el país el cual se perdió por el conflicto armado que vivió el país, ayudar a recuperar sus vidas y a recuperar muchas cosas que la guerra destruyó” señaló Yolanda Pinto.

“El Gobierno Nacional ha sido receptivo a la voz de las víctimas, nosotras las víctimas hemos sido para el Gobierno un punto clave para hacer la negociación o el acuerdo suscrito con la guerrilla de las farc, o a todas las víctimas de todos los actores de grupos armados de Colombia, por eso quiero y mi propósito fundamental es trabajar por las víctimas” añadió Pinto Afanador.

Trabajará por Santander

“Siempre he sido una santandereana orgullosa, pero además comprometida en la búsqueda de soluciones para el departamento y para mi gente, claro ejemplo cuando desempeñé mi cargo como Secretaria General del Instituto Nacional de Vías durante el gobierno del Presidente Samper, estuve siempre atenta del desarrollo vial de mi departamento, dispuesta a ayudar a mis paisanos, y esa será mi razón de siempre y no cambiará mi pensamiento y trabajar por Santander y por Colombia serán mis propósitos” agregó la ex diputada.

Yolanda Pinto Afanador Sangileña de nacimiento, tiene cuatro hijos, 8 nietos, cuando el Presidente Santos la nombró a cargo de la Dirección de la Unidad de Víctimas le agradeció porque ahora sus nietos vivirán en un país diferente al que le tocó vivir a ella, enfrentar la muerte de su esposo hace 15 años en un intento fallido de rescate y que desde entonces se propuso no dejar entrar en su corazón el rencor, ni la venganza por el contrario su lucha fue tratar de buscar un mejor futuro para su familia.