El drama que viven los damnificados en Palmira por cuenta de la avalancha en el río Nima

Foto RCN Radio.

José Ricardo Botina, es uno de los habitantes del corregimiento de Tenjo, en el municipio de Palmira, que resultó damnificado con la avalancha registrada en las últimas horas en zona rural de dicha localidad, como consecuencia de la creciente del río Nima.

José Ricardo le contó a RCN Radio, cómo la palizada arrastró parte de su humilde vivienda, al igual que varios animales que tenía en su granja, los cuales no alcanzó a rescatar.

“A mi se me llevó las cerdas que tenía, tenía bimbos, tenía pollos; se me llevó una parte de la cocina, parte de una pieza. Las otras dos casas que son vecinas mías también, allí se les llevó todos los cultivos y al otro le dañó la casa, todo se lo arrastró, eso no dio tiempo a nada, uno por lo general escucha cuando viene el río crecido pero esta vez cuando vimos fue la avalancha”, comentó.

Los moradores de este sector que vivieron momentos de angustia por cuenta de la emergencia, indicaron que la palizada atravesó este punto pasadas las 5 de la tarde de este lunes, sin darles tiempo de resguardar sus pertenencias.

Botina y los demás campesinos que habitan la zona, quienes debieron pasar la noche en cambuches improvisados por temor a que la avalancha se llevara lo que quedaba de su casa, pidieron apoyo de los organismos de socorro para que los asista con ayuda humanitaria.