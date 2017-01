Drásticas sanciones con el nuevo Código de Policía a infractores del MIO

Foto archivo RCN Radio Cali.

Las personas que violen las normas de buen comportamiento dentro de los buses del MIO y en las estaciones del Sistema de Transporte Masivo de Cali, tendrán que pagar altas multas que están contempladas en el nuevo Código de Policía.

Son 16 artículos que están contemplados en esta ley de convivencia y que en RCN Radio Cali los damos a conocer.

Evadir el pago de la tarifa del MIO para acceder a la prestación del servicio de transporte, en cualquiera de sus buses (articulados, padrones y alimentadores). Multa: $218.895.

Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puertas de las estaciones o de los buses articulados, impidiendo su uso y funcionamiento normal. Multa: $437.790.

Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o emergencia o sus señales indicativas (como mapas, tableros, pantallas). Multa: $875.580.

Obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios de pasajeros en el Sistema. Multa: $437.790.

Ingresar y salir de las estaciones y terminales del sistema por sitios distintos a los asignados para ello (como pasos restringidos en las terminales y estaciones del Sistema). Multa: $109.447.

Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujeres embarazadas, adulto mayor, personas con niños y personas en situación de discapacidad. Multa: $109.447.

Irrespetar las sillas azules, y no ceder el lugar a una persona en situación de discapacidad, no se aplica multa, pero sí una amonestación de carácter pedagógico, más un llamado de atención en procura de un reconocimiento de la conducta equivocada y el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de convivencia.

Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos. Multa: $109.447.

Transportar mascotas en el MIO, incumpliendo la reglamentación. Para el caso del Masivo, en el Manual de Convivencia establecido por el Municipio mediante decreto, sólo se permite el transporte de gatos y perros entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. en contenedores especiales con manija o colgante. Esta norma no aplica para los perros guía, los cuales deberán ir identificados con chaleco y certificado de la Secretaría de Salud-Zoonosis. Multa: $218.895.

Irrespetar a las autoridades del Sistema. Multa: $437.790.

Ingresar al MIO cualquier sustancia o elemento que pueda poner en peligro la salud e integridad de los pasajeros. Multa: $875.580.

Perturbar la tranquilidad de los usuarios mediante algún acto molesto (ventas ambulantes, ruido etc). En este caso habrá una

amonestación de carácter pedagógico. Llamado de atención en procura de un reconocimiento de la conducta equivocada, y el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a las normas de convivencia.

Perturbar la tranquilidad mediante un acto obsceno. Multa: $875.580.

Consumir alimentos en los buses como bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas en el resto del Sistema. Multa: $109.447.

Resistirse a los procesos de seguridad en los filtros del MIO (guardas de seguridad, asesores de servicio, operadores, personal del Sistema). Multa: $875.580.

Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan las autoridades encargadas al respecto (Manual de convivencia). Multa: $875.580.