En edificio desplomado en Cartagena de ocho varillas que debían utilizarse por columnas solo se usaron tres

Durante las audiencias de legalización de capturas en contra de las tres personas que las autoridades consideran presuntos responsables del desplome del edificio Blas de Lezo de Cartagena, la Fiscalía también argumentó que basándose en los estudios adelantados por ingenieros de la Universidad de Cartagena, no se utilizaron elementos necesarios para la construcción del edificio Portal de Blas de lezo II, y que de cada ocho varillas que debían utilizar por columna, ponían solo tres.

“Debido a la mala calidad… y es bastante pobre el concreto para las columnas de una estructura de seis pisos. Esto permite, de cara al edificio Portal de Blas de lezo II, efectivamente no se estaban procesando las mezclas. Dice él que es exagerado que en cinco meses se adelante una edificación de seis pisos” contó la fiscal del caso.

En la audiencia, la Fiscalía confirmó que la valla expuesta en la construcción de Portal de blas de lezo II no era legítima, lo que constituye una falsedad en documento público, “en unas investigaciones se le pidió al curador urbano nº2 y nº1 que certificaran esa fotografía donde estaba la valla, pero ellos certificaron que no”.

Según la Fiscal del caso, otra inconsistencia que soporta la falsedad en documento público es que un experto del ente investigador “buscó una valla legal, que la suministró la misma curaduría e hizo la confrontación con la valla que se encontró entre los escombros, él logró establecer que ese documento era falso”.

A todo esto se suma que el edificio desplomado era de seis pisos cuando el Plan de Ordenamiento Territorial, señala que en esa zona solo pueden construirse edificaciones de máximo cuatro pisos.

Ayer se realizaron las audiencias de legalización de capturas en contra de tres personas que de acuerdo a las autoridades son consideradas como presuntas responsables del desplome del edificio en el barrio Blas de Lezo de Cartagena. Allí Wilfran Quiroz, responsable de la construcción del edificio, pidió perdón a las familias de los 21 obreros fallecidos.

Con voz entrecortada, Quiroz, dijo, “De antemano pido disculpas a todas las victimas (…)”.

Carmen López, esposa de uno de los fallecidos en este desplome, manifestó que no sintió arrepentimiento en las palabras de Wilfran Quiroz: “Me parece que no fue sincero, porque la verdad no sentí anda cuando lo dijo, lo dijo por decirlo a mi corazón no llegó nada. Me parecieron hipócritas sus palabras”.

Por estos hechos también permanecen privados de la libertad, David Quiroz, estudiante de arquitectura, y Luis Eduardo Agressott, maestro de obra. Legalizadas capturas de tres implicados por desplome de edificio en Cartagena