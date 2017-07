EEB asegura que ha cumplido con la licencia ambiental otorgada al proyecto que atraviesa el Eje Cafetero

Luego de que residentes del sector de Barbas Bremen en Risaralda aseguraron que la Empresa de Energía de Bogotá ha hecho caso omiso de la orden judicial de derribar la torre 44 ubicada sobre un espejo de agua, la empresa bogotana entregó su versión de los hechos, explicando que la ANLA determinó que en el lugar no existen nacimientos de agua.

La semana anterior Olmedo Ramírez, habitante en la zona rural de Pereira, cerca a una de las torres de energía, denunció que la Empresa de Energía de Bogotá no ha cumpido con lo determinado por un tribunal, quien ordenó el traslado de la torre 44 y optar por alternativas, al considerar que esta torre presentaba irregularidades para el ambiente.

Por su parte La Empresa de Energía de Bogotá aseguró que de acuerdo al concepto emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se ha dado cumplimiento a la licencia ambiental otorgada al proyecto.

Aseguró EEB que la ANLA como autoridad ambiental concluyó que en los alrededores de la torre 44 no existen nacimientos de agua, respecto de los cuales pueda existir restricción ambiental. “Con fundamento en lo discurrido en precedencia, la Autoridad que represento profirió el concepto técnico 3887 del 04 de agosto de 2016, cuya conclusión señaló en esencia, que los resultados presentados en el modelo hidrogeológico y los análisis fisicoquímicos de los afloramientos cercanos a la torre 44, no corresponden a nacimientos de agua y, en esa línea de interpretación, no está incumpliendo con lo establecido por ley.

Dicho concepto fue enviado por la ANLA ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que dispuso suspender las actividades de la construcción de dicha torre hasta que se produjera un pronunciamiento de esta autoridad sobre el cumplimiento de la licencia ambiental en cuanto a las áreas de exclusión del supuesto nacimiento de agua. La decisión del Tribunal se produjo dentro del trámite de una acción de tutela interpuesta por un particular.

Por su parte EEB ratificó ante las autoridades judiciales sobre el cumplimiento de la orden dada por el Tribunal, lo cual le permite seguir adelante con las obras.