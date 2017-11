Ejército Nacional desmintió incursión militar venezonala en el municipio de Tibú

Foto Cortesía

El general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional indicó que en el municipio de Tibu en Norte de Santander, jamás hubo una incursión militar por parte de las autoridades venezolanas y que las denuncias de la comunidad en las que aseguraron que les incendiaron algunas de sus viviendas corresponden a la destrucción de varios laboratorios de cocaína en la zona.

“Allá no hubo ningún sobrevuelo, afortunadamente en el sitio de los hechos estuvo el Ejército Nacional y allí en este sitio estábamos destruyendo una cadena de laboratorios de cocaína en territorio colombiano; entonces las personas que dicen que los helicópteros entraron y que les quemaron sus casas no es así y es falso, porque las casas no eran casas, son laboratorios”.

Aseguró además que en el lugar de los hechos ya hace presencia la cancillería para recoger más información, pero insistió que en Tibú, jamás se presentó sobrevuelo de militares venezolanos.