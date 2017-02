El cantante Juan Carlos Coronel denunció amenazas en su contra tras incidente con un perro

Juan Carlos Coronel saludando al Gobernador Dumek Turbay durante el concierto de FestiJazz en Mompox en octubre de 2016. Foto: Cortesía Gobernación de Bolívar.

El cantante cartagenero, Juan Carlos Coronel, hizo pública una denuncia de la cual ya están al frente sus abogados y que está relacionada con una serie de amenazas que recibió tras un incidente que se presentó en Barranquilla.

El artista colgó en sus redes sociales un vídeo en el que explica la situación que se presentó tras atropellar con la camioneta en la que se movilizaba, a un perro que se encontraba en la carretera.

Asegura Coronel que él no se dio cuenta de la presencia del canino, pero cuando se percató de lo sucedido se bajó del automotor y fue a ofrecer disculpar a una mujer, propietaria del animal. “Como buen ciudadano, dejé mi carro, crucé y me dirigí donde la señora, propietaria del perro, pero me encontré a una señora con resistencia y agresiva”, expresó.

Continúa explicando que al ver la actitud de la mujer, decidió tratar el caso con el esposo de ésta, pero alega que fue recibido de manera hostil por el hombre. “Yo pensé que iba a encontrar a una persona comprensiva, una persona que iba a tratar el tema con cierta tolerancia. Pensé que íbamos a platicar, a poder dialogar, pero encontré a un señor altanero, agresivo, que comenzó a hacer amenazas contra mi vida, contra mi familia, contra mis hijos, cosa que yo no puedo tolerar”.

El cantante señala además que al no poder resolver el asunto, procedió a alejarse del lugar para poner en conocimiento a sus abogados sobre lo sucedido con el ánimo de encontrar una solución. Sin embargo, advierte que las personas dueñas del canino, llegaron a su vivienda, en donde se encontraba su esposa y su suegra, donde “con una piedra amenazaban con seguir agrediendo”.

Juan Carlos Coronel concluye el vídeo reiterando sus disculpas a los afectados por el incidente, donde sostiene que al canino no le pasó nada grave que constituyera un riesgo a su vida. RCN Radio intentó dialogar con el cantante, pero se abstuvo de pronunciarse al respecto.

Tania Martínez, su jefa de prensa, manifestó a este medio de comunicación que este hecho que hoy preocupa al artista le pudo haber ocurrido a cualquier ciudadano, y que frente a la situación se está en tramite ante las autoridades para que éstas determinen las acciones que hayan lugar.