“El carro sí fue mío pero lo vendí”: Coronel (r) Aguilar sobre Porsche

El coronel (r) Hugo Aguilar se pronunció sobre la polémica del Porsche. Foto: Diana Giraldo.

El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, rompió su silencio sobre la polémica que generó una fotografía en la que él iba conduciendo un vehículo Porsche por las calles de Bucaramanga. La controversia de armó, luego de que la periodista de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, asegurara que el excoronel Aguilar no tiene para pagar multa que le impusieron jueces. Solo alcanza para salir a pasear en su Porsche”.

En una entrevista al diario El Frente, el coronel (r) aseguró que el Porsche sí fue suyo, pero lo vendió a un ingeniero para pagar los honorarios de los abogados que en su momento lo defendieron de los nexos con paramilitares por los que fue condenado.

“¿Qué pasó? el ingeniero me llama y me dice Coronel usted tiene a su nombre la garantía del Porsche que negociamos ¿le puedo llevar el vehículo que usted me vendió para que me la hagan mantenimiento? yo le dije claro que sí. Cuando fui a girar rumbo al Centro Comercial Cacique, yo vi una camioneta blanca y observé cuando me tomaron la foto, no le vi nada de malo. Luego vi el reportaje de Diana Giraldo, la periodista de Vanguardia Liberal, que de pronto se enamoró del Capitán Gavilán y quería que la sacara a dar una vuelta”. Agregó Aguilar.

El coronel (r) Hugo Aguilar, aseguró que lo único que hizo fue llevar el vehículo Porsche a su mantenimiento y posteriormente lo devolvió a su dueño, a quien se lo vendió en el 2016.