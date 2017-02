El Ficci rendirá tributo al actor francés Vincent Cassel

Foto suministrada por el Ficci.

El reconocido actor francés, Vicent Cassel, estará en el Corralito de Piedra, en donde se exhibirán cinco de sus películas y es uno de los invitados de la edición número 57 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Ficci.

Este polifacético artista internacional, que ha participado en importantes producciones tanto de televisión como cinematográficas, donde la más reciente es la adaptación de La Bella y La Bestia que realizó el director Christophe Gans y que fue estrenada en el 2014.

La visita Cassel hace parte de las actividades del Año Colombia Francia 2017, a partir de un esfuerzo realizado por el Ficci en articulación con el Institut Français y a la Embajada de Francia.

Las películas donde ha actuado este importante actor y que se proyectarán en el marco del Ficci son las siguientes: El Odio; Sur mes Lèvres (Read my Lips, 2001) de Jacques Audiard, que le valió otra nominación en los César; Notre jour viendra (Our Day Will Come, 2010) de Romain Gavras, donde interpreta a un psiquiatra que ayuda a su paciente a dejar el odio y encontrar su sexualidad.

También aparecen en la lista: Il racconto dei racconti (Tale of Tales, 2015) de Mateo Garrone, ganadora de 18 premios internacionales y nominada a la Palma de Oro de Cannes; y como cierre del tributo Solo el fin del mundo (Juste la fin du monde, 2016) de Xavier Dolan, que se llevó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes.