El gobierno no tiene seriedad en el cumplimiento de la palabra: Jesús Santrich

Jesús Santrich / Foto AFP

La no terminación de las zonas veredales, las condiciones en las que algunas personas viven en ellas, la falta de un compromiso de estado para liberar 1.200 integrantes de las Farc que estarían presos injustificadamente y el estancamiento de los proyectos socieconómicos, son algunos de los incumplimientos que según Jesús Santrich, representante de las Farc, ha protagonizado el gobierno nacional y que podrían llegar a fracasar la implementación del proceso de paz en Colombia.

El miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aseguró que los avances en las negociaciones por parte del gobierno de Juan Manuel Santos han sido nulos y que los pocos que se han logrado han sido por la disposición de las Farc.

“Cómo se pretende que va a existir una reincorporación adecuada si no se da la posibilidad de vida a quienes dan el salto a la legalidad. Si en algo se ha avanzado es en el cumplimiento de la guerrilla, se hizo la dejación total de las armas, nuestra gente pasó a las zonas veredales pero el incumplimiento es muy negativo y que lo se vislumbra si se continúa este ritmo es que va a ver un fracaso en la implementación”.

Aseguró que los acuerdos de palabra que se lograron en su momento con el gobierno nacional, han sido pisoteados y no se han respetado.

“La palabra debe colocarse en un sitio sagrado, no se puede incumplir y para el caso del pacto nuestro no se está dando, por el contrario se está pisoteando. Yo veo bien que se dialogue con el Eln o el Clan del Golfo pero el gobierno no tiene seriedad en el cumplimiento de la palabra”.

Santrich aseguró que como proceso de paz, en éste no puede retrocederse pero que de continuar con los incumplimientos por parte del gobierno nacional ejercerán presión para lograr que los acuerdos pactados.

Jesús Santrich invitó a los grupos paramilitares y a los disidentes de las Farc a unirse al proceso de paz:

El llamado que hizo Jesús Santricht, representante de las Farc, estuvo dirigido a los paramilitares y a los disidentes del mismo grupo a quienes invitó para acogerse y unirse al actual proceso de reconciliación y paz que se adelanta entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aseguró además, que los diálogos e intenciones del cese al fuego bilateral que se adelanta con el ELN avanzan por buen camino.

Indicó que como grupo inmerso en el proceso de paz deben convocar a quienes no creen en él, pues quienes están de acuerdo con las negociaciones han seguido de cerca los avances del mismo.