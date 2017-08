Electricaribe no reportó 350 mil horas de apagones indicó la superintendencia de servicios públicos

Foto: Archivo RCN Radio

La Superintendencia de Servicios Públicos investiga a Electricaribe por no reportar 350.780 horas de interrupciones en el servicio de luz y por no informar los daños que se presentaban en 13.733 transformadores de los cerca de 96.000 que tiene la Región Caribe.

Estas omisiones eximían a la empresa de pagar multas por la prestación de un mal servicio de energía y le permitían no caer en una causal de intervención, tener un argumento para no pagar la totalidad de la energía porque no la consumió, que la Creg le mantuviera las tarifas y, finalmente, el usuario pudo terminar pagando esas horas no informadas.

Y estas cifras solo obedecen a lo hallado por la Superservicios entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, a través de una investigación que se inició pocos días después de la llegada del actual superintendente, José Miguel Mendoza, y que tuvo su apertura de pliego de cargos el 4 de noviembre de 2016.

además de abrir pliego de cargos contra la empresa, por primera vez se investiga también con nombre propio a un representante legal de una prestadora de servicios públicos: José García Sanleandro, representante legal de Electricaribe.

El ente de control advierte que “Electricaribe presuntamente omitió reportar la totalidad de los transformadores y circuitos a la Superintendencia y sí lo hizo a XM”, con lo que concluye que “la información allegada por Electricaribe a XM y a la Superintendencia posiblemente carece de veracidad, debido a la existencia de diferencias entre la información de interrupciones”.