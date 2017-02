“ELN y Bacrim siguen extorsionando”: alcalde de Arenal del Sur, Bolívar

De acuerdo a José Luís Pacheco, alcalde de Arenal del Sur, Bolívar, tanto él como ciudadanos de esa población han sido víctimas de extorsiones. Aseguró que toda persona que tiene un negocio resulta extorsionada.

El mandatario afirmó que el ELN y las Bacrim son los responsables de estas acciones.

“Esto fue porque no pude ir hacia unas comunidades puesto que no existían las garantías, debido a eso me empezaron a pedir 20 millones de pesos y me negué y denuncié. Era el ELN quien me exigía esa suma para poder ejercer el gobierno en Arena”, indicó.

Fue enfático al señalar que los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN aún no se sienten en esa población: “Ojalá estas conversaciones lleguen a buen término porque en el sur de Bolívar esos diálogos no se sienten. Se sintieron los diálogos con las Farc, hubo un desescalamiento, allá no hay Farc, pero el ELN sí sigue extorsionando y las Bacrim, también siguen extorsionando”.

Durante mucho tiempo Arenal del Sur estuvo en medio de enfrentamientos entre grupos armados, su alcalde José Luis Pacheco, quien hace parte de la población en calidad de desplazamiento, espera que el conflicto no resurja en la población y por eso reclama presencia del Estado colombiano.