Embajador de Brasil reiteró colaboración con justicia de Colombia por Odebrecht

Embajador de Brasil en Colombia condecorando al gobernador, Luis Pérez/Foto Gobernación de Antioquia

Julio Bitelli, embajador de Brasil en Colombia, aseguró que su país es el más golpeado por el escándalo de corrupción de la compañía Odebrecht y que se ha extendido por varias naciones del continente como Perú, Panamá y Colombia.

El diplomático indicó que las autoridades brasileñas están adelantando las investigaciones que permitan desenredar lo antes posible las irregularidades en los procesos de contratación y sobornos de esta compañía y dijo que esperaba prontos resultados de estas investigaciones.

“Es un tema muy doloroso para todos, especialmente, para nosotros en Brasil. Lo que quiere el Gobierno de mi país es que todo se aclare lo más pronto posible. Hay investigaciones en varios países de la región y con todos hay disposición de las autoridades brasileñas de ser transparentes”, señaló el diplomático.

Respecto a las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación en las que se pide que se cierren las puertas comerciales para la compañía Odebrecht, Bitelli aseguró que son decisiones que sólo están en las manos del gobierno colombiano en las que Brasil no tiene influencia. (Puede leer: No he dicho ni me consta que dinero que entregué de Odebrecht haya sido aporte a campaña Santos: Bula).

En días pasados, Eleuberto Antonio Martorelli, expresidente de la compañía en Colombia, aseguró que revelará los nombres de las personas que recibieron sobornos por parte de Odebrecht y que esta revelación la hará en una reunión con el fiscal general, el procurador general y el consejo nacional electoral.

Las declaraciones del diplomático se conocieron durante un evento de condecoración en Medellín al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y representantes de Bomberos y hospitales del Oriente, por la eficiente atención de la tragedia de avión de Chapecoense.