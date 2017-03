Embajadora de Suecia en Colombia pide investigar abusos contra defensores de Derechos Humanos y reclamantes de tierra

Foto RCN Radio

La embajadora de Suecia en Colombia, Marie Anderson de Frutos, llamó la atención frente a la situación de seguridad de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra en el país.

Dijo que justo en esta etapa de postconflicto es una preocupación de su embajada los abusos y hostigamiento contra líderes de restitución de tierra.

“Quiero aprovechar esto también porque vemos que han sido muchos los abusos y hostigamientos contra los líderes que han trabajado en la restitución de tierras y que no es aceptable. Todo el mundo está mirando con preocupación esto que está pasando”, dijo Andresson.

Manifestó que, si bien esto no afecta la ayuda de su país a Colombia, la Red de Embajadores que habita en Bogotá viene presionando para que la Fiscalía General de la Nación investigue qué está pasando con estas personas, y se esclarezcan algunos hechos que enlutan a muchas familias.

“Queremos decirle a los defensores de derechos humanos que no están solos. La Red de Embajadores está trabajando para que esta situación no se siga presentando no solo en Colombia, sino en otros países”, anotó.

Andersson llamó al diálogo y a la resolución pacífica de las diferencias, tal como lo están haciendo las comunidades restituidas en Montes de María.

El pronunciamiento de la embajadora fue en el departamento de Sucre, donde hizo seguimiento a un proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de restitución de tierras y mejora de las condiciones de las familias restituidas en Morroa, Montes de María.