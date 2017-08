Emergencia por incendio en edificio del norte de Barranquilla

El humo y los gritos de auxilio despertaron a quienes dormían en sus casas. Era un incendio el que consumía un apartamento del piso 10 del edificio Torres de Salem, en el norte de Barranquuilla, y que ponía en riego la vida de cientos de personas.

“Yo estaba en el cuarto, yo tengo un pequeño estudio de grabación, soy músico, me encontraba grabando y de repente escuché una bulla, todo el mundo gritando bajen, bajen, pero como yo tengo una ventana que da hacia la parte de atrás y me asomé cuando veo el humo y dije que había un incendio aquí en el edificio pero no sabía en cual torre porque hay dos, la A y la B. Entonces yo no sabía si era la torre donde yo tengo el apartamento. Entonces empecé a llamar a los integrantes de mi familia, corran corran que se está quemando y bajé. Todo el mundo comenzó a bajar por las escaleras y comenzó el caos. Resulta que el problema fue que se le explotó un televisor al dueño del apartamento y él tiene problemas para movilizarse lo trataron de sacar a él y el incendio se prolongó”, dijo Nando Malo, uno de los habitantes del edificio.

Fueron momentos de angustia. Patrulleros de la Policía, paramédicos y bomberos ayudaron a evacuar a los adultos mayores que quedaban dentro de las torres residenciales.

“Se presentó un incendio en el piso 10 de la edificación. Hubo la necesidad de evacuar casi todos los pisos, había personas de la tercera edad, personas con problemas de salud que afortunadamente fueron rescatados y puestos a salvo. No hubo ningún herido, ningún lesionado, solamente el incendio en el piso 10 que está controlado”, mencionó el Capitán Jaime Pérez, comandante Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

Los bomberos no pudieron utilizar el sistema contra incendios de la edificación porque este estaba dañado.

“El edificio cuenta con un sistema de red contra incendios pero no se le hace mantenimiento, se puso a prueba y las tuberias colapsaron, se rompieron, hubo necesidad de utilizar nuestras propias mangueras, el sistema de las máquinas y de esta manera controlar el incendio”, agregó el Capitán.

Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo evaluará los daños y tomará las medidas por la falla en el sistema contra incendios del conjunto.