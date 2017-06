Empleados de Asonal se concentraron a las afueras de los juzgados de Medellín

Foto: RCN Radio.

“La independencia de los jueces comienza con su autonomía presupuestal”, con esta consigna, cerca 300 empleados y funcionarios de la justicia, se concentraron a las afueras de los juzgados de Medellín, para unirse al paro nacional. Aunque el cese de actividades es hoy y mañana, no descartan un paro indefinido, están a la espera de la respuesta del Gobierno Nacional.

El directivo del sindicato mayoritario de Asonal Judicial en Antioquia, Ramón Francisco Mena, destacó que están exigiendo al Gobierno que se siente a negociar con propuestas claras y no con paños de “agua tibia”, como lo ha hecho hasta ahora, pues en lo que va corrido del año no han obtenido un incremento salarial. Reiteró que hoy y mañana no habrá atención al público, solo audiencias de legalización de capturas y tutelas de salud.

Los empleados de la justicia insisten que la Rama Judicial tampoco cuenta con funcionarios, ni recursos técnicos para atender los requerimientos de la Justicia Especial para la Paz, en el posconflicto.

Las dificultades de movilidad en las vías, se reportan en la calle San Juan, justo al frente del Centro Administrativo La Alpujarra.