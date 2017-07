Empresarios de Cartagena se reunieron para hablar de la corrupción como encuentros previos a la visita del Papa

Foto: RCN Radio

Al menos 50 empresario de Cartagena se reunieron para hablar de la corrupción en el sector privado. El encuentro estuvo liderado por Amaury de la Espriella, presidente de Reficar, el empresario Carlos Raúl Yepes y dirigentes gremiales de Bolívar, quienes expusieron sus posturas sobre los actos de corrupción en el país y la importancia del empresariado en el desarrollo social.

El presidente de Reficar señaló que en su caso particular, la empresa terminó empeñada en su nombre tras el señalamiento de actos de corrupción a sus directivos y comentó que la visita del papa Francisco debe motivar a reflexionar sobre las actuaciones personales y los “señalamientos indiscriminados”.

“Es un momento muy importante la visita del papa, lo que nos va a permitir reflexionar mucho más… El papa en todas sus presentaciones ha hablado del tema del empresariado, de cómo podemos contribuir a reducir al corrupción desde el punto de vista de la honestidad en los negocios”, manifestó de la Espriella.

Así mismo añadió que “muchas veces terminan volviéndose el nombre de la empresa lo corrupto cuando realmente son las personas. Pero también es muy triste como ese tema de estar incentivando unas mentiras emocionales pueden terminar dañando a las empresas. En el caso de refiera lo he dicho. Es muy triste para mi ver que un empleado de la compañía que ayudó ene l proyecto hoy se siente desactivado y triste porque lo que se oye no es la cosa maravillosa que tenemos y hacemos sino por el contrario lo que se escucha en los medios. Yo digo si aquí hubo un acto de corrupción ojalá lo encontremos para ver dónde y cómo fue pero hasta ahora no se ha encontrado nada”.

El arzobispo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Carvajal, dijo que esta oportunidad sirvió para reflexionar sobre la actualidad del país y la necesidad de acoger los mensajes del papa Francisco.

“La venida del papa Francisco a Cartagena es una oportunidad para repensar a la ciudad y al país, en eso consistió ese dialogo y las cosas que se dieron fueron importantes”, aseguró el obispo.

Por su parte, María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena señaló que la visita del Papa debe motivar a la ciudad para reflexionar sobre sus retos y sus dificultades.

“La visita del papa debemos apropiarnos de ella para generar espacios de diálogos no solo para hacer análisis de lo que ha expresado en sus presentaciones sino para también apropiamos de ellas. Lo más importante es apropiarnos de esas reflexiones y volverlas un proceso dentro de las experiencias que tenemos en la ciudad”, dijo Paéz.

Al evento se dieron cita los empresarios más reconocidos de esta parte del país. Representantes del sector de hidrocarburos, los comerciantes y directivos de empresas portuarias señalaron que la corrupción se esparció por todos los escenarios de la sociedad y acordaron aprovechar la visita del sumo pontífice para pensar las alternativas y formas de luchar contra los actos corruptos.