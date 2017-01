En ausencia del Alcalde de Bucaramanga se creó e implementó el pico y placa en la ciudad

Durante esta semana, las infracciones realizadas serán pedagógicas. Foto: Suministrada / RCN Radio.

Argumentando que la decisión del cambio de la medida del pico y placa se realizó mientras él se encontraba de vacaciones, el Alcalde de Bucaramang, Rodolfo Hernández señaló que el conocimiento previo y el aval de esta modificación fue realizada por el encargado en el mandato y la Dirección de Tránsito.

“yo no estaba activo, llegue aquí, tenía dos metros de papeles por mirar y es que si yo me voy a vacaciones me tengo que desconectar, por eso dejé a cargo a unas personas que si no tomaban decisiones, quería decir que el encargado y la filosofía no eran capaces de desarrollarla”

El mandatario retomó sus labores el pasado 25 de enero. Cabe recordad que durante esta semana, las infracciones realizadas serán pedagógicas, a partir del 6 de febrero se empezarán a ejecutar comparendos económicos.