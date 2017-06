En Bayunca, no hubo corralejas pero si dos bailes de picós que dejaron un muerto y 3 heridos

Un fin de semana tenso y marcado por diferentes hechos de intolerancia, dejaron un balance negativo en las fiestas patronales que se desarrollaron en el corregimiento de Bayunca, ubicado al norte de Cartagena.

Las festividades se efectuaron en medio del sin sabor que causó la decisión de la Alcaldía Mayor de Cartagena, que prohibió la realización de las corralejas. Esta medida, llevó a que varios ciudadanos a bloquear la principal vía de la población, que a su vez derivó en enfrentamientos con la fuerza pública.

Para Juana Fransual, presidenta del Consejo Comunitario de Bayunca, esta prohibición se convirtió en un veto no sólo a un evento sino a una manifestación cultural, por lo que solicitó explicaciones al Distrito del porque no se otorgaron los permisos, si se presentaron los documentos requeridos.

“Esto merece que ellos (la Alcaldía) de una explicación del porque quieren quitar las tradiciones que se han venido dando en nuestra comunidad, nosotros pedimos esas razones al Distrito de Cartagena y la preocupación lleva a uno a exigir sus derechos del modo que uno crea más conveniente, entonces manifestar no es malo, porque cuando manifiesta es porque algo no le gusta”, expresó.

El alcalde Manuel Vicente Duque reafirmó su decisión, al asegurar que con la prohibición de las corralejas se evitaban hechos de inseguridad. “Hemos tomado la decisión de no permitir las corralejas, los papeles no se presentaron a tiempo y no podemos improvisar en estos temas que son delicados”, dijo.

Pero, lo expuesto por el mandatario local es cuestionado por la líder del corregimiento, al sostener que si se presentaron los documentos, y que la cancelación no sólo privó a una comunidad de disfrutar de sus tradiciones, sino también causó afectaciones económicas a muchos pobladores que se rebuscan por medio de estas festividades.

“Yo no se por qué Bayunca, desde la perspectiva de otras personas, ven este corregimiento como lo peor. Yo no comparto eso y como lider digo que las corralejas no se hicieron, no se porque porque el pueblo quería sus fiestas”, apuntó.

La protesta por no permitir las corralejas dejaron como saldo tres personas capturadas, que fueron judicializadas por daño en bien ajeno, ataque a servidor público y obstaculización de vía pública. Pero lo más desconcertante fue el balance que dejaron los dos bailes de picós que sí autorizó la Alcaldía de Cartagena, para compensar la no realización del evento taurino.

De acuerdo con el mayor Fabian Acosta Meza, comandant del Cuarto Distrito de la Policía Metropolitana de Cartagena, entre el sábado y domingo se atendieron 42 riñas durante el desarrollo de los bailes de picó en ese corregimiento.

“Al finalizar estos eventos, hubo encontrones entre habitantes de comunidades vecinas como Clemencia, Santa Catalina e inclusive de Cartagena que llegaron a las fiestas. Hubo enfrentamientos por disputa de bandas, disputa por municipios y que ocasionaron el día sábado 20 riñas y el domingo 22 riñas”, señaló.

Producto de estos hechos de intoleracia se presentó una muerte violenta y 3 personas resultaron heridas con arma de fuego. El fallecimiento, que llevó a la captura de dos personas, casí ocasiona una asonada debido a que los pobladores quisieron hacer justicia por su propia mano.

“Tras uno de los bailes de picó, algunas personas se dirigen a establecimientos y casas para consumir licor y se presenta una disputa que termina en la muerte de una persona (…) estamos atentos y esperamos que no ocurra nada durante el sepelio de esta persona”, acotó.

Con esta radiografia, los espectaculos públicos en Bayunca se están convirtiendo para las autoridades en un verdadero dolor de cabeza, donde la intolerancia estaría poniendo en riesgo la continuidad de eventos que para sus pobladores, hacen parte de su tradición cultural.