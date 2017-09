En Cartagena, autoridades han atendido más de 50 casos de extorsión en lo que va del 2017

El aumento de las denuncias relacionadas con extorsión, han permitido a las autoridades en Cartagena atender más de 50 casos en lo que va del 2017.

De acuerdo con el mayor John Romero, director del Gaula de la Policía Metropolitana, las llamadas telefónicas es la modalidad que más están utilizando los delincuentes para intimidar a ciudadanos, a los que les exigen el pago de cuantiosas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima o de un ser querido cercano a esta.

Señala el oficial que la puesta en conocimiento de estas extorsiones, han permitido la judicialización de 47 delincuentes, la mayoría detenidos en flagrancia cuando recibían el pago de la extorsión.

“Tenemos 50 casos que se han reportado. De esos casos reportados, tenemos más de 100 víctimas que han sido evitados del delito de la extorsión y de ese número de víctimas, hemos podido realizar 47 capturas”, expresó.

El oficial recomendó a la ciudadanía que si viene siendo objeto de este tipo de intimidaciones, ponerse en contacto inmediatamente con la autoridad a través de la línea 165. Si se encuentra en esta situación, el mayor Romero pide a la víctima estar atentos en lo que solicita el delincuente y suministrar la mayor cantidad de información en el momento de la denuncia, debido a que los datos entregados se convierten en elementos claves para dar con la captura del o de los extorsionistas.

“Es necesario que se conserve la calma, no ponerse a pelear o confrontar al delincuente. Tratar de identificar acentos posibles que puedan encontrar en la conversación que se esté sosteniendo con esa persona, toda la cantidad de datos que le esté dando como los alias, el número de celular desde donde se está haciendo la llamada es muy importante de lo anote. También es importante que nos diga si le están solicitando una consignación o qué está solicitando esa persona a cambio de no atentar o no hacerle daño”, apuntó.

En días pasados fueron enviados a la cárcel de Ternera de Cartagena dos hombres que fueron capturados, luego que el 10 de septiembre realizaran llamadas intimidantes a una mujer a la que le exigían el pago de 500 mil pesos a cambio de no atentar contra la vida de su esposo o hijos.

Estos delincuentes, que citaron a la víctima para recibir el pago de la extorsión, fueron detenidos en flagrancia en cercanías al Hospital Universitario del Caribe.