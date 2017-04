En Cartagena, ciudadanos marcharon contra la corrupción

Foto de RCN Radio.

Una nutrida asistencia de ciudadanos enmarcó la ‘Marcha contra la Corrupción’, convocada por el Centro Democrático en Cartagena.

En un recorrido de más de un kilómetro que no duró más de una hora, los participantes de la jornada se trasladaron desde el Parque Apolo en el barrio El Cabrero, hasta el Camellón de los Mártires, en el centro histórico de la ciudad.

La actividad, donde predominó el amarillo, azul y rojo, estuvo liderada por el senador Fernando Araújo, el general retirado Gabriel Arango Bacci y la excandidata a la alcaldía de Cartagena, Gina Benedetti.

Durante la marcha se lanzaron arengas y se hicieron presentes pancartas con mensajes de rechazo al Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, así como el desacuerdo por el inicio de los diálogos con Eln. Inclusive, los asistentes no pararon de solicitar la renuncia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

“No podemos continuar con esta tónica que a los guerrilleros le están dando todo y a los militares, los están poniendo presos. Nosotros hemos defendido la institucionalidad y la democracia, y los guerrilleros han matado a la gente. No podemos ser igualados”, expresó Arango Bacci.

El momento cumbre de la jornada de protesta, que se desarrolló en el Camellón de Los Mártires, lo protagonizó el pastor Miguel Arrázola, de la iglesia cristiana Ríos de Vida. El líder cristiano, no sólo sumó su voz al sentir de los ciudadanos que marcharon contra la corrupción, sino que también aprovechó el escenario para exigir respeto a su iglesia y feligreses, en donde sostuvo que “no son unos borregos”.

“Exigimos respeto a nuestras creencias. Si diezmamos es asunto nuestro, no somos paracos, no somos pendejos, no somos borregos, no somos idiotas. Somos creyentes”, afirmó.

Tras concluir su intervención, donde la tarima se transformó en púlpito, el pastor Arrázola convidó al público a elevar una oración por Venezuela y Colombia.