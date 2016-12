En Cartagena, familiares de turista ecuatoriana piden que continúen operativos de búsqueda

Ocho días se van a completar desde que Marina Usurrieta, desapareció tras el volcamiento que sufrió la embarcación que se movilizaba junto a otras 40 personas con destino a las Islas del Rosario de Cartagena.

Hombres de la Estación de Guardacostas y de la Armada Nacional, han desplegado desde el día del siniestro un operativo de búsqueda y rescate, donde los resultados han sido infructuosos. Por eso, Estefanía Marchán Usurrieta, hija de la turista ecuatoriana, solicitó que las labores para hallar a su madre se mantengan y no desistan.

“Pedimos y seguimos pidiendo que no disminuya el esfuerzo de búsqueda, dado que estos días críticos en los cuales puedes encontrar a una persona todavía viva y no sabemos qué paso. Pedimos que no sólo que Guardacostas nos siga apoyando, sino que no disminuya el nivel de búsqueda”, expresó.

La extranjera, quien acompañaba a su madre en el momento de los hechos, manifestó que en la embarcación en la que se movilizaban “nunca les dieron algún tipo de instrucción” en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta a la colocación del chaleco salvavidas, donde indicó que observó que muchos de los chalecos salvavidas no estaban acorde con la talla de la persona.

“Nosotros personalmente anotamos nuestros nombres en una lista, pagamos por nuestro tour y después nos embarcamos en el bote y el bote en cada asiento tenía su chaleco, entonces los pasajeros se pusieron los chalecos y bueno necesariamente sabían si lo habían hecho bien y tampoco, la talla les quedaba a todos, por ejemplo a mi papá, su chaleco le quedaba pequeño”, expresó.

Sostuvo que su madre si se llevaba puesto el chaleco salvavidas, pero desconoce qué pudo haber pasado con el elemento de seguridad, debido a que “nadie” de la embarcación les verificó si se los habían colocado adecuadamente.

“Ella si se puso el chaleco, yo lo se, yo la vi. Ella tenía el chaleco, yo también, todos nos pusimos el chaleco, pero nadie nunca que nos aseguramos que estaba bien puesto. Había un bebé sentado delante de mi y el bebito venía en las faldas de su mamá sin chaleco”, apuntó.

Aseguró que en la embarcación habían persona de pie, no necesariamente turistas e incluso manifestó que el trayecto hacía la isla no fue tranquilo, debido a que había mucho viento y oleaje fuerte. Narró además cómo fueron esos momentos tras el volcamiento de la embarcación, donde el rescate de los pasajeros y tripulantes se produjo gracias a lachas y otras motonaves que pasaban por el lugar del accidente.

“El rescate fueron de lanchas turísticas, parecidas a las nuestras. Vinieron cuatro o más, y también hubo lanchas privadas. Ellos vinieron, gracias a Dios, no se demoraron tanto por ejemplo, mi padre se estaba ahogando. Él estaba desgastándose mucho y yo era la persona que le estaba sosteniendo, estábamos alejados del grupo porque mucha gente, la ola, los había lanzando en diferentes lugares”, relató.

El naufragio de la embarcación ‘Gente de Mar III” se produjo en un área cercana a Isla Grande en donde Guardacostas y Armada Nacional viene efectuando labores de buceo con apoyo de equipos especializados para establecer si el cuerpo de la extranjera permanece aún dentro de la lancha, la cual se encuentra a una profundidad de más de 60 metros.