En Cartagena, piden renuncia del director de la cárcel de San Diego por suspensión provisional de Restaurante Interno

Foto tomada de la cuenta twitter @MinjusticiaCo

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, solicitó la renuncia del director de la cárcel distrital de mujeres de San Diego, Ramiro Cuadro.

La decisión fue tomada tras conocerse, a través de la filtración de un documento, que el funcionario procedió a suspender de manera provisional los servicios del Restaurante Interno, proyecto que lidera la fundación Teatro Interno de la actriz Johanna Bahamón.

El documento dirigido a Luz Adriana Diaz, supervisora del establecimiento comercial que funciona dentro de la cárcel de mujeres de la ciudad, señala que la “suspensión provisional e inmediata del funcionamiento del restaurante”, responde a que el centro carcelario ha sido declarado “objetivo militar por parte de estructuras al margen de la ley”. (Lea también: Preocupación en sindicato de INPEC Bolívar por panfletos que hacen extensivo plan pistola)

“Se nos fue confirmada una serie de amenazas y por ende se nos fue indicado una serie de recomendaciones, que implican la toma de decisiones urgentes para garantizar la seguridad del personal recluido en el centro carcelario, así como del personal de custodia y vigilancia, administrativo y demás que ingresan al establecimiento”, dice la oficio.

Sin embargo, para el mandatario local el director de la cárcel distrital de San Diego, procedió de “forma inconsulta” y basó su decisión en “chismes”, por lo que pidió su renuncia de manera inmediata. Se espera que en los próximos días sea nombrado el reemplazo de Ramiro Cuadro.

“Él, sabiendo que tenemos un consejo de seguridad, donde se maneja la inteligencia de la ciudad y en donde sabemos qué se está haciendo; no puede estar creando y tomando determinaciones arbitrarias que cerrar la cárcel porque simplemente salió un panfleto a través de redes sociales. Ya los cuerpos de inteligencia, nos certificaron que ni la cárcel de San Diego y ninguna cárcel de la ciudad está en peligro por este tema”, expresó.

Así mismo, el Alcalde sostuvo que la decisión no responde a una “presión mediática”, debido a que el documento en cuestión se filtró en redes sociales. “Las propietarias del restaurante no conocían del tema. Ellas estaban en Bogotá. Yo me entero a través de las redes sociales y les preguntó ¿qué pasó? y dialogué con ellas y me dicen que se cerró el restaurante por estas amenazas y cuando averiguo con personal de inteligencia, me informan que en ningún momento el lugar está en peligro”, afirmó.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Humberto Poveda, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía cartagenera, al tiempo que pidió a los habitantes de la ciudad que ante cualquier panfleto donde se adviertan de amenazas, ponerlos en conocimiento ante la Autoridad.

“Quien hace las amenazas, se atribuye al Clan del Golfo, pero tiene nada que ver con el Clan del Golfo. Sabemos que es una persona en particular y ya la policía está trabajando en los nombres de las personas, que estuvieron detenidas, que estuvieron procesadas por algunos fiscales, por unos policías y que estuvieron detenidas en las cárceles y que hoy están amenazando a los fiscales, a la policía y a los guardianes de esa cárcel, pero no tiene nada que ver con Cartagena”, afirmó.

Por último, el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza, sostuvo que en coordinación con la Policía Nacional y el Inpec, se vienen realizando operativos dentro de los centros carcelarios, donde se han tomado decisiones como traslado de algunos internos que fueron condenados por presuntos nexos con estructuras criminales.

En el caso puntual de la cárcel de San Diego, subrayó que al ser un “establecimiento carcelario distrital” y al estar operando dentro del centro histórico, se estaba generando “desinformación” y “pánico” dentro de la misma ciudadanía, por lo que la Alcaldía de Cartagena impartió acciones para evitar alteraciones en el orden público y en la seguridad de la ciudad.

“Aquí el único que puede tomar decisiones de orden público es el Alcalde de Cartagena, a partir de recomendaciones emitidas por el Consejo de Seguridad, donde participa la Policía, CTI, Fiscalía, todos los organismos de inteligencia. Está descartado cualquier atentado o amenaza en este sector. El centro histórico es la zona que tienen las autoridades focalizada con mayor protección, unidades, cámaras de vigilancia, con inteligencia. Está blindado”, puntualizó.