En Cartagena se realizará gran homenaje a Andrés Landero, el Rey de la Cumbia

Foto tomada de la página web de Radio Nacional de Colombia.

Hablar de Andrés Landero, es hacer referencia a uno de los juglares más importantes que han germinado en el Caribe colombiano. Su virtuosidad a la hora de tocar el acordeón y su genialidad para componer canciones, no sólo lo convirtieron en un icono de la música colombiana, sido también en ser reconocido como el ‘Rey de la Cumbia’.

El artista bolivarense, nacido en el municipio de San Jacinto, será recordado este 24 y 25 de marzo cuando abra su telón la primera edición de la ‘Fiesta de la Cumbia’, evento organizado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que de la mano con organizaciones culturales y el sector privado, rendirán un sentido y merecido homenaje a este gran prodigio de la música que partió de este mundo hace 17 años.

Su nieto Yeison Landero, quien mantiene vivo el legado musical de su abuelo, dialogó con RCN Radio sobre este tributo que en Cartagena se rendirá al ‘Rey de la Cumbia’, un hombre que desde su primer contacto con el acordeón supo cómo prender la fiesta.

“Fue él quien me enseñó a interpretar el acordeón desde niño, tuve la oportunidad de vivir con él y que hoy se esté haciendo este homenaje a él, es magnifico, gratificante, no sólo porque fue un hombre que internacionalizó la cumbia somo porque a través de este homenaje se hace una valoración a su identidad cultural, a los Montes de María, a San Jacinto Bolívar”, expresó.

Recuerda que su abuelo, pese a ser un hombre apasionado por la música, nunca dejó atrás sus raíces campesinas, pues tras concluir un concierto, al día siguiente se levantaba temprano a cultivar la tierra. “Mi abuelo siempre fue agricultor y hasta sus últimos años de vida, lo siguió haciendo. Sembraba arboles frutales, tenía yuca, ñame, plátano y me decía: niño, coja ese balde de agua que le voy a enseñar”, apuntó.

Así mismo, el pronunciar el nombre de la persona que lo inspiró como artista, Yeison Landero destaca las muchas veces que pudo verlo en tarima, donde asegura que en escena era como presenciar a un ser sobrenatural donde el acordeón y él se convertían en un solo instrumento.

“Cuando yo veía tocar a mi abuelo el acordeón, veía esa magia, su carisma, el gesto de la gente. Para es un ídolo y un ejemplo a seguir. Como artista lo recuerdo como lo más grande para mi”, dijo.

Sostiene que el éxito de su abuelo radicó en su sencillez y humildad, donde el manejo y dominio del acordeón lo aprendió por sus propios medios. Relata que a la hora de prácticar, éste prefería irse al “monte” y en esa intimidad con el instrumento afloraron muchas de las canciones que lo hicieron inmortal entre las que se encuentran ‘La Pava Congona’ y ‘La Hamaca Grande’.

“Sus interpretaciones nacían de allí, dedicadas al campesino, al campo, a la naturaleza y allí está su éxito, que él tocaba lo que sentía. Esa magia estaba con el sentimiento que él transmitía cuando tocaba el acordeón”, resaltó.

Como profesor, asegura que era exigente pero que lo más importante, y quizás uno de los mejores consejos que recibió del ‘Rey de la Cumbia’ es que para tocar y cantar, era esencial “sentir” para poder expresar a través del acordeón los sonidos del alma.

“Recuerdo que cuando me enseñaba a tocar el acordeón y comencé a tocar sus canciones, me compró una grabadora y me dijo que él aprendió a tocar sólo y que me aconseja que uno debía desarrollar su oído musical”, recalcó.

El heredero del legado musical de este ilustre bolivarense fallecido en el año 2000, presentará en el marco de la ‘Fiesta de la Cumbia’, el disco en homenaje a su abuelo titulado ‘Landero Vive’. Así mismo, estará participará en la velada que se realizará en el Teatro Adolfo Mejía, en donde además de tocar junto a Bazurto All Star, también estará en la proyección del documental ‘Landero, la tierra que canta’, un trabajo periodístico de más de 3 años, dirigido por Juan Carlos Díaz y producido por la Fundación Maj Caribe.