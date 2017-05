En Cartagena, sellan restaurante donde le cobraron $850.000 a una pareja turistas franceses

Foto: cortesía Prensa Alcaldía de Cartagena.

Las autoridades en Cartagena procedieron a sancionar y suspender con cierre de 10 días al restaurante ‘El Rey Arturo’, ubicado en el corregimiento de La Boquilla, por el cobro abusivo de 850 mil pesos realizado a una pareja de turistas franceses.

Según Pedro Marquez, delegado del alcaldía de la Localidad Virgen y Turística, manifestó que la decisión se tomó tras realizar una investigación al caso ocurrido el pasado fin de semana, en virtud del artículo 87 del nuevo Código Nacional de Policía.

Así como informó que los propietarios del establecimiento deberán comparecer a una citación programada para el 16 de mayo “donde los señores deberán llevar toda la documentación que les permita desarrollar la actividad económica que vienen desarrollando”.

“Esperemos que con esta acción, situaciones como esta no se vuelvan a presentar, tanto para turistas nacionales como extranjeros”, apuntó.

Por su parte, Arturo Jiménez, propietario del restaurante afirmó que los llamados ‘pide-pide’ no son trabajadores sino que se ofrecen a traer los clientes. “Ellos arreglan unos precios con el cliente y luego cuando van a la cocina donde yo me encuentro, me dicen que cuánto les dejo el plato y yo se los vendo al precio mio”, expresó.

Indicó además que tipo de actuaciones les han acarrado varios inconvenientes, afectando la imagen de su negocio. “Yo les digo que no vengan más porque me están perjudicando”, dijo.

José Gómez, presidente de la Asociación de Restauranteros de La Boquilla manifestó que no es la primera vez que se presentan estas situaciones en el restaurante ‘El Rey Arturo’, al tiempo que sostiene que la problemática de los ‘pide-pide’ se ha venido agudizando, impactando negativamente en la prestación de los servicios de los restaurantes y establecimientos que operan en la zona.

“El señor Arturo hacía parte de la asociación y él se retiró. Él ha sido desobediente con la asociación, por consiguiente quiere manejar las cosas a su antojo”, recalcó.