En el Hay Festival se demostrará lo valioso que es ser niña en la sociedad

Foto Ingimage

Paula, Camila o Juliana, personas que como usted o yo, son sujetos de derecho, pero que su género, aunque no lo crea en muchos países del mundo las limita e inclusive las hace invisibles. Y para romper esa barrera en el marco en el Hay Festival se realizará hoy un panel donde sus protagonistas son tres jóvenes lideresas comunitarias que no superar los 17 años de edad y que demostrarán lo valioso que es ser niña.

Ese es el caso de Yady Ziomara, que con tan sólo 15 años de edad, viene impulsando procesos de empoderamiento en torno a la importancia de las niñas en la sociedad. “Considero que las niñas somos importantes porque somos seres humanos y hacemos parte de la sociedad y al ser partes de esta sociedad tenemos igualdad de derechos. Nos hemos visto vulneradas por diferentes situaciones pero tenemos fortaleza y capacidades que nos permiten superar situaciones adversas y tener ganas de superación personal”, expresó.

Y agregó: “las niñas tenemos capacidad de escucha y todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Las niñas podemos aprender, participar y decidir sobre nuestros proyectos de vida. Somos importante porque tenemos grandes aportes e idea tanto para la construcción de paz como a otras cosas y estructuras que se pueden ir formando para hacer una mejor sociedad”.

Para Gabriela Bucher, presidenta de Plan, espacios como los que se generan en el Hay Festival, buscan servir de puente hacia una transformación de cara a que desde la niñez, la mujer reconozca sus capacidad y su importancia como miembro de la sociedad que va más allá de su rol en el hogar y en la crianza.

“Las dificultades y las barreras para las niñas en el mundo entero van desde que no nazcan muchas niñas en países como India y China, donde hay 850 niñas por cada 1000 niños o que hayan situaciones de 62 millones de niñas que no van a la escuela y que por lo tanto quedan con unas habilidades muy restringidas. En Colombia, estos casos no se dan de esa misma forma, pero lo que si tenemos es una alta incidencia de violencia sexual, especialmente hacia las niñas. De todos los casos que medicina legal que son reportados de violencia sexual en el país, 73% son a niñas y la edad de 10 a 14 años es el pico de la mayor violencia”, apuntó.

Este conversatorio, donde tres niñas de Buenas Aires-Cauca, Tumaco-Nariño y Cartagena-Bolívar, se realizará a partir de las 2:30 de la tarde en el barrio El Pozón de esta ciudad, como parte de la agenda académica del Hay Festivalito Comunitario.