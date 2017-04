En horas pico se prohibirá el cruce a la izquierda de la carrera 33 con calle 56

En horas pico no se podrá hacer el giro a la izquierda de la carrera 33 con calle 56 del sector de Cabecera.

Desde este jueves 27 de abril, los conductores de los diferentes vehículos de Bucaramanga no podrán hacer el giro a la izquierda de la carrera 33 con calle 56 del sector Cabecera durante horas pico.

La determinación la dio a conocer la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que señaló que la medida irá desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y desde las 12:30 p.m. hasta las 2:30 p.m. lo que significa que quienes vienen por la calle 56 no podrán girar, en ese horario, hacia el sector de Conucos y el viaducto La Flora.

“Quienes vienen por la calle 56 y quieren acceder hacia el sur, deben descender y girar a la derecha en la avenida González Valencia, luego tomar la calle 55 para regresar a la carrera 33” agregó el funcionario.

Según Miller Salas, director de tránsito del municipio, este es uno de los cambios viales que se suman a los de la Avenida el Jardín con el fin de mermar la congestión vehicular en horas pico donde la mayoría de bumangueses conduce sus automotores.