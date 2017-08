En libertad continúa hombre que asesinó a sus dos hijas en Puerto Salgar

El juzgado penal del circuito de La Dorada, Caldas, se negó a ordenar nuevamente el encarcelamiento de Ricardo Enrique González Tovar, asesino de sus dos hijas en Puerto Salgar, Cundinamarca.

César Augusto López Londoño, su abogado, le dijo a RCN Radio que el juez negó los recursos de reposición y de apelación presentados por el abogado de las víctimas Antonio Laitano, y que en consecuencia su prohijado sigue en libertad condicional con algunas restricciones como no acercarse a la víctima, no poder salir del país, tener buena conducta e informar permanentemente su cambio de domicilio.

Los mismos recursos también fueron presentados por la Procuraduría y la Fiscalía, recordó por su parte la defensa de las víctimas Antonio Laitano.

El juez penal del Circuito de La Dorada, al negar a las víctimas los recursos de reposición y de apelación, explicó que Ricardo Enrique González Tovar lleva más de 6 años privado de su libertad sin que la justicia haya resuelto su situación jurídica, porque si bien fue condenado en primera instancia a 45 años de cárcel, existe una apelación en el Tribunal Superior de Manizales donde aún no hay decisión.

Caso

El país todavía recuerda el caso de este hombre que asesinó a sus hijas de 10 y 15 años de edad y quien intentó infructuosamente matar a su esposa, causándole múltiples heridas con arma blanca en reacción a que ella le pidiera el divorcio.

López Londoño, explicó que González Tovar fue condenado a 45 años de prisión en primera instancia y en segunda instancia aún no hay decisión, no obstante que ya pasaron más de 2 años, y consideró que la libertad de su defendido “es no solo justa sino legal”.

¿Qué hizo el juez para dejar en libertad a Ricardo González?

Aplicar la interpretación que hizo la Corte Constitucional de la Ley 1786.

Cabe anotar que un homicida de niños sí puede quedar en libertad condicional si el caso lleva más de un año y no se ha resuelto, explicó el abogado defensor César Augusto López.