En Medicina Legal, familiares recibieron los cuerpos de las víctimas del accidente

Las familias esperaron por el cuerpo de sus seres queridos. Foto: Slendy Blanco.

Un trabajo dispendioso adelantó el Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga, a donde fueron llevados diez de los 11 cuerpos de las víctimas fatales del accidente de tránsito ocurrido en Barrancabermeja, entre una buseta de servicio intermunicipal y un tractocamión tipo niñera.

Según Jorge Rueda, director Seccional de Medicina Legal, fue necesario declarar la alerta amarilla para poder adelantar las necropsias en el menor tiempo posible y entregar los cuerpos a las 10 familias que darían cristiana sepultura.

“Desde el momento en el que somos alertados del hecho, dispusimos de todos los mecanismos para atender la emergencia, aquí llegaron diez cuerpos a los cuales se les adelantan pruebas para determinar qué originó su muerte. Infortunadamente no contamos con más espacios y el proceso fue lento por lo que primero se entregaron unos cuerpos y posteriormente los otros”.

Agregó que por tratarse del conductor, a éste se le practicarán más pruebas, que serán analizadas por la Fiscalía.

“Al conductor se le hicieron unas pruebas más avanzadas toda vez que se trata de quien manejaba el vehículo pero eso y las causas ya las determinará la Fiscalía”.

Los municipios en Santander se mantienen con bandera a media asta en señal de duelo por las 11 víctimas fatales y las cinco personas heridas en este accidente en Barrancabermeja.

“Hubo invasión de carril”

A través de un testigo clave en el hecho, la empresa de transporte Cootransmagdalena asegura que la versión del conductor que venía justo detrás de la buseta en la que perdieron la vida 11 personas y 5 más resultaron heridas, apunta a que el vehículo tipo ‘niñera’ habría ocasionado el trágico accidente cuando

adelantaba en la vía a una tractomula y no por una falla mecánica como preliminarmente se ha dicho, así lo dio a conocer Armando García, directivo de la empresa Coontransmagdalena.

La empresa pidió mayor control para los conductores de vehículos de carga pesada, pues aseguran que éstos no siempre son sometidos a pruebas físicas que certifiquen que están aptos para conducir.

A las afueras de Medicina Legal, familiares de las víctimas del accidente en la vía Cimitarra-Barrancabermeja contaron cómo se enteraron de la trágica noticia

Tratando de asimilar lo ocurrido en la vía Cimitarra – Barrancabermeja en donde 11 personas perdieron la vida y 5 más resultaron heridas estaban las familias en las instalaciones de Medicina Legal en Bucaramanga a la espera de los cuerpos de sus seres queridos.

Personas como Libardo Hernández, hermano del conductor de la buseta, aseguró que recibió la noticia después de terminar su turno al volante de un bus “mi hija me llama y me dice papi el señor que murió en el accidente es mi tío, ahí mismo me puse a llorar y a temblar porque uno no se imagina eso y más cuando ha sido una persona que toda su vida manejo un vehículo”.

Por su parte, Otto Ballesteros, hermano de Luz Mercedes Villabona, quien había tomado la buseta en el municipio de Cimitarra, aseguró que su familiar había estado en el lugar visitando a un hermano y que fue a través de un listado que se enteró de la muerte de la mujer.

“Ella estaba donde un hermano y de ahí salió, supimos que se había accidentado pero pensamos que estaba herida, pero infortunadamente luego en un listado nos dimos cuenta que estaba dentro de los muertos. La noticia la recibimos todos reunidos en familia”.

Los familiares aseguran que por ahora solo quieren darle cristiana sepultura a sus seres queridos y que posteriormente estarán pendiente de las causas que arrojen las investigaciones sobre el hecho.