En Santander se estaría cobrando de manera ilegal el “impuesto al amor” en los moteles

Foto referencial Ingimage

Según Eeldgar Suárez, diputado del departamento de Santander, moteles y residencias del departamento estarían cobrando 4% del “impuesto al amor”, lo que calificó como ilegal.

“Es un impuesto que no tiene soporte, este no es legal, no existe en las leyes y actualmente lo pagan las personas que reciben el servicio de moteles en la factura, es el 4% del servicio que cancelan, dicho impuesto está para el deporte del departamento”, dijo.

Por lo anterior, el dirigente político afirmó que apoya la iniciativa de revocar este pago obligatorio en Santander.

Este tributo se cobra porque en años anteriores se aprobó en la Asamblea de Santander como una contribución para el área de deporte del departamento.