Enfrentamiento entre Hotel Decameron y trabajadores sindicalizados perjudica a huéspedes

Foto: Foto suministrada.

Hay dificultades con la atención de huéspedes en el Hotel Decameron ubicado en Barú en Cartagena. Los trabajadores pertenecientes al sindicato han decidido suspender labores puesto que no han llegado a negociación con las directivas.

Argumentan que la discusión se centra en los salarios. Aseguran que su remuneración corresponde al salario mínimo a pesar de que se trata de un hotel cinco estrellas.

El sindicato Hocar Nacional señala en este momento se encuentra en la parte externa del hotel. A través de tuiter huéspedes aseguran que esta situación los está afectando puesto que los están sacando del lugar. La cuenta @flexto23 publica: “Estamos en el Decameron Barú y nos están sacando por paro de empleados. Esto es un abuso”.

RCN Radio conversó con Candelario Moreno, gerente del hotel, y manifestó que no se pronunciaría al respecto, “noticias no puedo darles, el corporativo se comunicará”, fue su respuesta al ser indagado sobre la situación. De igual forma, se hizo contacto María Fernanda Oviedo, jefe de comunicaciones y manifestó que a través de comunicado habría pronunciamiento, sin embargo, hasta el momento no han facilitado algún tipo de información.