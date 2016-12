Entre 2 y 3 agresiones diarias reportan salvavidas en Cartagena por parte de bañistas que buscan ingresar a playas prohibidas

Los salvavidas en Cartagena viene siendo objeto de agresiones por parte de ciudadanos cuando éstos de forma imprudente, pretenden violar las normas de seguridad en las playas con tal de darse un bañito de mar. Así lo señaló el comandante del Cuerpo de Bomberos, sargento José María Magallanes, quien sostuvo que diariamente los salvavidas reportan entre 2 y 3 casos de agresiones por parte de bañistas, cuando no se les permite adelantar acciones que no están permitidas en las playas.

“A diario se presentan entre dos y tres casos, así lo vemos en los reportes que nos entregan los salvavidas, quienes son los que están plenamente dando las recomendaciones que junto a ellos y la policía estamos dando a los bañistas”, expresó.

La mayoría de las agresiones obedecen porque no se le permite a los ciudadanos el ingreso a playas no autorizadas, como en el caso de Crespo, donde los desniveles que se presentan como consecuencia de las obras realizadas para la construcción del Túnel de Crespo. Allí, sostuvo que el riesgo para los bañistas es alto y que pese a ello, muchas personas, especialmente residentes de barrios cercanos, que buscan bañarse en la zona y al no permitirles dicha acciones, proceden a arremeter contra los salvavidas.

“Sobre todo los fines de semana, como el pasado, donde se presentaron más de 10 estos casos donde la gente quería ingresar a las playas que no están aptas para el baño”, apuntó.

El comandante del Cuerpo de Bomberos reiteró que las medidas que vienen efectuando los salvavidas y demás autoridades sobre las playas están orientadas a garantizar la seguridad de quienes usan las playas, por lo que indicó que en el caso de Crespo, mientras no se emita una orden estas no están habilitadas.

Puntualizó que se realizará junto con la Policía Metropolitana la instalación de vallas, cintas de advertencia al igual que se continuarán con las labores de perifoneo para que en esta zona no ingresen ciudadanos.