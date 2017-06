Envían a la cárcel a taxista por maltratar a exposa e hijos en Villanueva, Bolívar

El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, envió a la cárcel de varones de esta ciudad a un taxista capturado en el muninicipio de Villanueva, al norte de Bolívar.

El hombre fue detenido por uniformados de la Policía Judicial de la Fiscalía, por los delitos violencia intrafamiliar, feminicidio en grado de tentativa, tortura y secuestro simple agravado.

Esta persona, según información entregada por el ente acusador, fue denunciada por su expareja por los constantes maltratos a los que la sometía a ella y a sus cuatro hijos.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, le propinó 13 puñaladas con el pico de una botella a su excompañera y en otra oportunidad la golpeó tan fuerte que le tumbo todos sus dientes.

“En varias ocasiones, este cogió el taxi que conduce la subió a ella y a sus hijos y los llevó a las afueras de Villanueva, detuvo el carro en un voladero, allí, según relató la víctima, siempre les decía que se despidieran que los iba a tirar por el barranco”, informó la Fiscalía.

Y agregó el ente acusador: “En uno de esos episodios llegaron al barranco unos policías quienes se acercaron y él le dijo a ella que no se bajara del taxi, pero no le importó la advertencia y se pidió ayuda, los uniformados les dijeron que los problemas se arreglaban en casa y que arrancaran que ellos los iban a custodiar hasta su residencia, cuando iban camino, ella muy pendiente de que los policías siguieran protegiéndolos, no los volvió a ver, fue cuando el detenido aprovechó y los llevó de nuevo al barranco y la golpeo delante de sus hijos, sin medida por una hora”.

La expareja del taxista aseguró que las agresiones físicas hacia ella eran constantes, por lo que en muchas ocasiones, para escapar de la violencia a la que era sometida, pensó en quitarse la vida. En cuanto al hombre, éste tiene anotaciones por los delitos violencia sexual contra una extrajera y varios por hurto. Al parecer aprovechaba las noches para delinquir.