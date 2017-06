Escenarios de los juegos nacionales estarán listos en mayo del 2019: Gobernador de Bolívar

Foto: / juegosnacionales.gov.co

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, aseguró que para mayo del 2019 deberán estar culminadas todas las obras que se adelantarán en los escenarios deportivos que albergarán las diferentes disciplinas que competirán en los próximos Juegos Nacionales, que se realizarán dentro de dos años.

Así lo aseguró el mandatario departamental tras una reunión de seguimiento que sobre el tema se realizó en la Casa de la Moneda y en la que participaron el alcalde de Cartagena, Manuel Duque Vásquez; la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, y Cecilia Baena Guzmán, coordinadora regional de los Juegos Nacionales Bolívar 2019.

“Es un gran desafío el que tenemos y que vamos a afrontar con altura y lo vamos a sacar adelante (…) vamos con contrato de diseños firmados y nos hemos puesto un plazo de 40 días para revisar cómo van esos avances”, expresó.

Reiteró el Gobernador que tanto él como el Alcalde de Cartagena “se la están jugando para que no haya improvisación”, por lo que se están articulando esfuerzos para que los diseños y las obras en cuestión “estén bien elaborados” donde la prioridad es sacar adelante los más pronto posible los escenarios de mayor complejidad como la pista de patinaje, la remodelación del Estadio de Beisból, el Coliseo Mayor y el Mutifuncional, entre otros.

“Nos hemos propuesto que a noviembre de este año, todas las fases de diseño tanto de los escenarios a remodelar en Cartagena y los municipios como a los escenarios nuevos, estén completamente listos “, apuntó.

La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, manifestó al termino de la reunión que desde hace varios meses se inició la planificación de los juegos en un departamento que desde 1960 “no había vuelto a ser sede” de las justas deportivas nacionales.

“El alcalde y el gobernador tienen una doble responsabilidad, porque Colombia espera unos excelentes juegos nacionales y más se espera de ellos que son dos personas del deporte y que quieren dejar muy en alto el nombre del departamento y de Cartagena como de las sedes alternas”, expresó.

Y agregó: “Muy satisfecha por los compromisos, veo ya contrato ya los diseños porque eso es un avance importantísimo y desde Coldeportes ya hemos hablado con el Ministerio de Hacienda para radicar unas vigencias excepcionales. Es decir, vamos a trabajar por la contratación de todos los escenarios, previendo que en el 2019 no tengamos afugias, no tengamos ese susto de que no hemos iniciado la construcción de los escenarios”.