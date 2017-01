Establecen nuevos horarios a un solo carril del Puente Benito Hernández

Con el fin de mejorar la movilidad en el sector, lo cual ha colapsado el tráfico por las obras que se adelantan en las inmediaciones del puente Benito Hernández.

El director regional de Invias Hugo Vergel dijo a RCN Radio, que después de una reunión entre la secretaría de tránsito municipal y la interventoría de la obra, se definió autorizar el paso a un carril para acelerar el tráfico en las horas pico.

“Los horarios designados para el paso vehicular son de 6:00 am a 8:00 am, de 11:30 am a 1:30 pm, y 5:30 pm a 7:30 pm los cuales tendrán vigencia por cerca de 15 días” expresó el director regional de Invias.

“Con la intención de brindar un mejor servicio y contribuir a descongestionar las calles de la ciudad se toma esta decisión, está lloviendo pero esperamos que el contratista termine cuanto antes la intervención en el sector” puntualizó Vergel.

Asimismo, se definió que se dará paso a los vehículos que se dirigen desde la zona céntrica de Cúcuta hacia el municipio de Los Patios por el puente de la avenida Cero, medida que se adoptará mientras se adelanta la construcción del intercambiador vial en el sector.