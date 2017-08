Estatuas humanas desaparecieron del centro de Cartagena tras polémico video de robo a turistas

Foto: RCN Radio

La calle de Nuestra Señora del Carmen en el centro histórico de Cartagena se quedó sin estatuas humanas. Los dos hombres que se pintaban de negro y con un balde simulaban pescar mojarras, desaparecieron tras conocerse un video en el que se les ve robándole la billetera a una turista.

Vendedores del lugar dicen que diariamente estas personas llegaban a ese lugar pero tras el robo no regresaron.

“Esos no han vuelto más, están perdidos, ellos venían constantemente pero hoy regresaron”, comento una vendedoras de chancletas.

“Ellos estaban bien, todo el mundo les daban porque a los turista les gustaba. A ellos como que les gustan las cosas típicas que no ven allá en sus ciudades”, dijo un comerciante.

Un artesano de la zona señaló que la tarde del robo, “el flaco” y chino como se les conocía a estas estatuas humanas, dejaron sus baldes abandonados minutos antes que una turista llegó a preguntar por ellos de manera desesperada.

“Yo los vi esta tarde que estaban ahí trabajando, uno es el flaco y el otro el chino pero no sabía que habían robado sino hasta cuando llegó una mujer desesperada y me preguntó dónde se ubicaban las estatuas, yo le dije que por las murallas. Me contó que la acababan de robar. A ella no le importaba la playa sino los papeles. Ella salió a buscarlos y después me dijo que encontró apenas los baldecitos que ellos tenían”, narró un vendedor de esa calle.

Los trabajadores manifestaron su indignación por este hecho, el cual califican de inexplicable porque diariamente estas estatuas humanas podrían ganarse hasta 70 dólares.

“Esos manes perdieron porque imagínate que cuando venían los buques, los turistas les daban 2 o 3 dólares y al final le quedaban como 70. Hoy que ni aparezcan por aquí porque el que llegue paga pato”, dijo un vendedor de fruta.

El comandante operativo de la Policía de Cartagena, Juan Carlos Rivera, aseguró que se está investigando el caso porque esta no sería la única vez en que se hurtan los elementos a los turistas por parte de las estatuas.

“Lo que es muy evidente es que no es la primera vez que lo hacen. Estamos recopilando más información a ver si existen casos similares con los que podamos endilgarles más responsabilidad”, señaló Rivera.

Desde el gremio de las estatuas humanas de Cartagena, Charles Beltrán, director de la Fundación Arte que Divierte, pidió que no se les juzgue a todas las personas que desempeñan esa actividad y dijo sentirse atemorizado por los señalamientos de la ciudadanía.

“Le pedimos a la ciudadanía que tengan un poco de consideración antes de juzgar a las estatuas humanas. Habemos artistas que tenemos años en estos y esto nos deja mal”, dijo Beltrán-

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y crece la indignación por este hecho, la calle Nuestra Señora del Carmen sigue sin estatuas y con la incertidumbre de saber quién se escondía detrás de esa expresión artística.