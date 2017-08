Este viernes se sabrá si alcalde suspendido de Cartagena y otros implicados irán a la cárcel

Foto: Cortesía.

La Fiscalía General de la Nación volvió a tomar la palabra en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde suspendido de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y los otros implicados en la conformación de una red de corrupción al interior de la Administración Distrital.

En esta ocasión el ente acusador intervino para refutar los argumentos que expuso la defensa de los procesados en días anteriores.

Durante la intervención de la fiscal, el Juez de Control de Garantías la interrumpió en varias oportunidades por considerar que atentaba contra la presunción de inocencia, por querer presentar nuevas pruebas o volver a justificar de imputación de cargos.

En los argumentos, la Fiscalía insistió que los audios presentados en la fase de imputación si evidencian la presunta red de corrupción al interior de la alcaldía de Cartagena, que inició con la supuesta negociación de la elección de la Contralora Distrital, Nubia Fontalvo.

En la audiencia, la Fiscalía mostró una supuesta inconscientencia en el suministro de información para la defensa del alcalde titular, Manuel Duque, a pesar de estar suspendido. De acuerdo con la Fiscal, los abogados defensores no presentaron “ni siquiera derechos de petición”.

“El alcalde no está en su cargo porque está suspendido temporalmente, pero fíjese Juez, como de manera tan rápida el abogado pudo obtener todos los elementos”, expresó la fiscal.

Abogado de los imputados responden a señalamientos de Fiscal

Los abogados defensores le salieron al paso a los señalamientos de la fiscal designada en el proceso que cursa contra el suspendido alcalde Duque Vasquez, su primero hermano, José Julián Vazquez, la Contralora Nubia Fontalvo y el exconcejal Jorge Useche.

Para el jurista Hernando Osorio, que representa al excabildante Useche, la postura presentada por la fiscal es una reiteración a lo expuesto en la audiencia de imputación, por lo que sostuvo que las acusaciones expresadas por el ente acusador “no fueron nada nuevas”.

Frente a los llamados de atención que realizó el Juez a la Fiscal, dijo que era parte de la dinámica frente a un proceso de esta naturaleza, donde en virtud al derecho de replica “se dicen cosas que ya se tenían denunciadas y que no es para resaltar”.

“La réplica aplica para los documentos que la defensa aporta en su exposición y la Fiscalía pretendió hacer réplica a sus propios documentos, quiso agregar argumentaciones y eso no es posible”, apuntó.

Así mismo, expresó que no se sorprendió que en la audiencia estuviese presente un asesor que delegó el propio Fiscal General Nestor Humberto Martínez para apoyar a la funcionaria delegada en el proceso. “Eso hace parte de las dinámicas, no nos sorprende y no lo miramos como malo, está bien que la Fiscalía apoye a sus funcionarios”, destacó.

Sostuvo que será el Juez, con el material probatorio expuesto por las partes, quien tras un análisis a los mismos, tendrá que decidir qué medida de aseguramiento serán cobijados los imputados, en especial su defendido.

“Estamos tranquilos, lo he dicho siempre, estamos en las manos de Dios y de un Juez que tiene una recia formación jurídica. Eso nos da la tranquilidad porque sabemos que toda las razones que le hemos entregado al Juez en la defensa, serán estudiadas detenida y razonadamente”,

Puntualizó el defensor que no cree que se llegue a un Juicio Oral en este proceso, pero que todo dependerá de la decisión que se de a conocer este viernes primero de septiembre en el complejo judicial.